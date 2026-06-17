Omajma Ari Nelson (58), bivša egipatska manekenka i dadilja, osuđena je za ubistvo svoga muža Bila Nelsona, a doživotnu zatvorsku kaznu služi u ženskom zatvoru u Čaučili, u Kaliforniji. Njen slučaj je dospeo na međunarodne naslove zbog navoda o obezglavljivanju, kastraciji i kanibalizmu.

Omajma Ari Nelson je rođena i odrasla u Egiptu, a preselila se u SAD 1986. godine. Svog muža Vilijama E. Nelsona, poznatijeg kao Bil, upoznala je u oktobru 1991. godine kada je imala 23 godine, a on 56. Posle nekoliko sastanaka, par se venčao, ali je Omajma kasnije tvrdila da je tokom prvih mesec dana pretrpela seksualno zlostavljanje od strane Bila.

Omajma Nelson je tvrdila da ju je 28. novembra 1991. godine Bil seksualno napao u njihovom stanu u kalifornijskom naselju Kosta Mesa. Posle toga, ona je izbola Bila makazama, a zatim ga je udarala peglom za veš.

Kada ga je usmrtila, ona je raskomadala njegovo telo, skuvala mu je glavu i šake kako bi uklonila otiske prstiju. Zatim je pomešala skuvane delove njegovog tela i pomešala sa ostacima ćuretine, te ih je zajedno bacila u đubre. Komšije tvrde da su čule kako drobilica za đubre radi satima posle ubistva.

Ona ga je kastrirala mrtvog u znak osvete za njegove navodne seksualne napade. Rekla je svom psihijatru da je "zgotivila" muževljeva rebra na roštilju i da ih je jela, ali je kasnije to negirala.

Omajma Nelson je uhapšena 2. decembra 1991. godine pod sumnjom da je ubila svog muža, a suđenje je počelo tačno godinu dana kasnije.

Tokom suđenja je otkriveno da su je kao dete u egipatskom Kairu genitalno sakatili i da je snošaj za nju bio veoma traumatičan i bolan i da je to bilo pojačano još zlostavljanjem u braku. Osuđena je za teško ubistvo 12. januara 1993. godine i dobila je kaznu 27 godina do doživotne robije.

Ona je prvi put stekla pravo na uslovni otpust 2006. godine, ali joj je molba odbijena jer su je komesari smatrali nepredvidivom i ozbiljnom pretnjom za javnu bezbednost. Ponovo je stekla uslove pet godina kasnije, ali je ponovo odbijena zbog toga što još uvek nije preuzela odgovornost za ubistvo, kao i to da ne bi bila produktivan građanin na slobodi. Ona će sledeće pravo na otpust steći tokom 2026. godine.

Omajma Nelson je upoređivana s izmišljenim serijskim ubicom i kanibalom dr Hanibalom Lekterom iz romana Tomasa Harisa. O njoj je snimljeno nekoliko dokumentarnih filmova i serijskih epizoda.

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