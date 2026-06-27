Pevačica Indođija napravila je pravi haos na "Music Week" festivalu u Beogradu kada se tokom nastupa repera Nemanje Đerića Đeksona popela na binu.

Atmosfera je doživela vrhunac kada je atraktivna brineta u belom kombinezonu iznenada skočila reperu direktno u naručje.

Đekson je bez oklevanja prihvatio, a njegove ruke su odmah završile na njenoj pozadini.

Pred hiljadama posetilaca na Ušću, njih Indođija i Đekson su razmenili strastvene poglede i osmehe, a potom je pao i poljubac na sceni.

Fotografije ovog provokativnog i neočekivanog trenutka svi su komentarisali.

Podsećanja radi, mlada zvezda je nedavno gostovala kod Ognjena Amidžića u emisiji, gde je govorila o komplikovanom odnosu sa Đeksonom.

- Trudim se da se ne smuvamo, on se trudi da budemo zajedno, trud je obostran i lepo nam je ovako kada smo prijatelji da uživamo u seti i bolu jedno bez drugog - rekla je Indođija.

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