Pevačica Jelena Vučković bila je gošća naše emisije "Istina ili klik", gde je otvorila dušu o razvodu braka nakon 13 godina zajedničkog života. Glavna tema proteklih dana bila je njena izjava da je u braku ostajala samo zbog finansija, a ona je sada odlučila da otkrije šta je zapravo istina i da li je imala korist od bivšeg supruga.

- Baš sam lupila da sam ostajala zbog finansija, nisam tako mislila. Dugi niz godina sam radila i stvarala i on je bio deo toga naravno, na to sam mislila kada sam rekla da sam ostajala zbog posla i finansija. Pogrešno sam se izrazila tada kada sam to rekla, to je više bio posao tako sam trebala da kažem. Ispalo je kao da sam imala neku korist od njega, ali zaista nije bilo tako, više su drugi ljudi kroz život imali korist od mene. Međutim ja tu prošlost ostavljam iza sebe i hvala Bogu izašla sam jača nego ikada - priznala je Jelena.

Iako je donedavno bila misteriozna i nije želela da otkriva detalje kraha braka, sada je odlučila da javno progovori i jednom zauvek stavi tačku na čaršijske priče.

- Ne bih o tome pričala, neću da pričam o nebitnim osobama. Živela sam sa nekim, delili smo i lepo i ružno, želim mu sve najbolje. Meni je lepo sada u životu i neću da se vraćam više u prošlost. To što se desilo na kraju nije ništa loše, ali ne bih se vraćala u prošlost i govorila o tome, neka ostane tamo - jasna je bila pevačica.

Jelena je iskoristila priliku i poslala moćnu poruku svim ženama, udelivši im vredan savet kako da se nose sa krahom odnosa i prepoznaju prevarante.

- Devojke, žene otvorite oči širom, ima prevaranata. Svako sam zna kako i kada je kraj, sam treba da udari u taj zid, ne mogu ja sad dati neki konkretan savet. Sada i kada je sve savršeno sa trenutnim partnerom meni su širom otvorene oči i gledam sve - rekla je Jelena.

"Nikada nije voleo moje roditelje"

U nastavku njene iskrene ispovesti, nametnula se i tema odnosa njenog bivšeg supruga sa njenom majkom Gocom Božinovsom. Kako se spekulisalo, njega krivi za to što se u jednom periodu udaljila od porodice, a pevačica je uputila i javno izvinjenje majci.

- On nikada nije voleo moje roditelje, mada nisu ni oni njega nešto voleli previše. Pametnije bih mi bilo da sam ih tada poslušala kada su mi govorili i majka i otac. Nikada nisam bila sa mojom majkom u svađi, nego je iz jednog intervjua izvučeno tako kao da moja majka nikada nije bila tu za mene i da nije bila u mom životu. Moja majka i kada sam bila najgora ona je bila uz mene uvek, i uvek je ostajala uz mene šta god da se dešavalo. Hvala i izvini majko - ispričala je Jelena vrlo emotivno.

Zanimalo nas je i kako su izgledala njihova porodična okupljanja i kakav je zapravo bio zvaničan odnos između njenog bivšeg i njenih roditelja.

- Nije bilo nekih većih porodičnih okupljanja nikada niti sam ja to potencirala. Hvala Bogu to je moja prošlost sada. Ne bih više o njemu pričala, on ima nekoga i srećan je, kao što sam i ja. Trebalo je to davno da se završi, neke priče treba još davno da se završe ali dobro bilo je i lepih trenutaka nije samo ružnih - zaključila je pevačica za Alo.

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