Kuvarica Sandra koja je dugo radila u jednom restoranu nacionalne kuhinje, otkrila je kako je pevač Zdravko Čolić bio redovan gost i da je tražio samo domaća jela.



Zdravko Čolić već gotovo šest decenija važi za jednu od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima. Iako je njegov profesionalni život pod budnim okom javnosti, o privatnim navikama popularnog Čole ne zna se mnogo.

Ipak, jedna kuvarica koja je godinama radila u poznatom beogradskom restoranu nacionalne kuhinje otkrila je zanimljive detalje o pevaču i njegovim gastronomskim navikama.

Sandra, koja je u tom restoranu gotovo svakodnevno pripremala hranu za Čolića, prisetila se susreta sa muzičkom legendom i istakla da je pevač uvek ostavljao snažan utisak na zaposlene.

- On je bio naš redovan gost i pre svega čovek iz naroda, vedrog i razdraganog duha, uvek predusretljiv i nasmejan. Kad god je dolazio u restoran, prvo je odlazio u kuhinju da počasti nas koji tu radimo - ispričala je Sandra.

Kako kaže, Zdravko Čolić nije bio ljubitelj egzotičnih specijaliteta, već je najviše uživao u tradicionalnim domaćim jelima.

- Uvek je naručivao domaća kuvana jela koja su tog dana bila na meniju restorana. Voleo je domaće lepinje i proje koje sam ja mesila. Često je dolazio i sa porodicom, a dešavalo se i da telefonom naruči hranu pa samo svrati da je preuzme - otkrila je ona.

Ni kada su poslastice u pitanju, Čola nije odstupao od domaće kuhinje.

- Kako je to bio restoran nacionalne kuhinje, nije bilo modernih kolača, ali smo pravili pravu lenju pitu, krempite koje su nekada pravile naše bake, kao i pite sa orasima. Sve je to jako voleo - rekla je Sandra za Grand.

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