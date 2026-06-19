Aleksandra Prijović objavila je novi album pod nazivom "Bol i alkohol", jedan od najiščekivanijih regionalnih muzičkih projekata godine.

Samo nekoliko sati nakon izlaska, svih devet pesama sa albuma nalazi se među 20 najgledanijih video-snimaka u YouTube trendingu, dok su reakcije publike i dalje u fokusu javnosti.

Povodom izlaska albuma oglasila se i Marija Šerifović, koja je na društvenim mrežama javno podržala koleginicu.

- Dobro znaš koliko je života potrebno da nastane jedan album. Zato ti ne pišem ni hvalospeve ni čestitke. Šaljem ti samo zagrljaj i jedno malo podsećanje. U vremenu u kojem svi imaju mišljenje o svemu, lako je zaboraviti da buka nije isto što i istina. Ono što je stvoreno iskreno, iz srca, uvek pronađe svoj put do ljudi kojima je namenjeno. Vreme je uvek jedini pravi sudija. A ono je za tebe već mnogo puta glasalo - poručila je Marija Šerifović.

"Šerifovićka je kompleksašica neviđena"

Dragomir Despić Desingerica nedavno je izjavio je da nema želju da predstavlja Srbiju na Evroviziji, ističući da mu je učešće na tom takmičenju "ispod časti" i da ne želi da se takmiči sa, kako ih je nazvao, "polupancima". Poznati muzičar sada se dotakao pevačice Marije Šerifović koja je i sama učestvovala na evropskom takmičenju, gde je i odnela pobedu.

- Ta Evrovizija joj je dala neki kredibilitet za muziku. Marija odlično peva, ali je kompleksašica neviđena. Pakao, kompleksi je šure. Nije bila superstar, rokstar, zvezda, pa otišla je na Evroviziju i opet nije bila to. Nego je samo dobila kredibilitet u tom nekom pevačkom estradnom svetu. Nećeš videti da ona ode na ćošak, da će tu da bude pomama što je otišla ona da kupi pljeskavicu, pa će doći 300 ljudi da se slika s njom. Svako gleda šta da naruči priloga. Mislim, nema ništa loše, znaš. Ništa loše nisam rekao. Znači, ja sam čak pohvalio da odlično peva. Nije to muzika gde ćeš ti da luduješ i da praviš ne znam koje pare - objasnio je Desingerica, a zatim se osvrnuo na objave Marije Šerifović na društvenim mrežama i način na koji prikazuje svoj život.

- Išla je u Los Anđeles da cepa karte za bioskop. Razumeš šta ti kažem? Ne snimiš jednu pesmu, us*rete, pa sledeću za 20 godina. Upoznao sam Mariju preko drugarice, nisam tu sad nešto obraćao pažnju, ali ona se generalno ponaša tako da drži nos gore. Ona je onako, tako je drčna, nos gore, ali svako bira kako će da se ponaša - zaključio je Despić.

"Ko je taj čovek"

Marija Šerifović jednom prilikom dala je svoj sud o Desingerici.

-Ne znam ko su ljudi, ne znam koja je pesma, meni muzika služi da me razveseli, rasplače - ogradila se pevačica, ali je na direktno pitanje o Desingerici izjavila:

-Ko je čovek? Nemojte me maltretirati! Smatram da ispod ovog neba ima mesta za svakoga, što srpska muzička scena i pokazuje, ali ja biram šta slušam, šta pevam i šta komentarišem. Takođe, vodim računa šta plasiram svojoj civilizovanoj publici - zaključila je Šerifovićeva.

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