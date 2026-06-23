Blokaderka Nadžija Mavrić, pokušala je da se ubije u Novom Pazaru.

Kako se saznaje, ona je pokušala samoubistvo sinoć oko 23 časa.

Prethodno je u Kulturnom centru Novi Pazar održan sastanak blokadera i trajao je od 20 do 22 sata. Ona je bila na sastaku blokadera gde je došlo do svađe sa Davudom Delimeđcem. Nakon žestokog okrsaja otisla je kući i nagutala se tableta.

Ova mlada devojka, podlegla blokaderskom ludilu, žrtva je ideologije "pumpanja" koju plasiraju političar Vladan Đokić i profesori koji su počinili obrazovni genocid.

Njoj je nakon ovog incidenta, kako se saznaje, ukazana medicinska pomoć.