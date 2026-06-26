Turisti u Francuskoj se ovih dana suočavaju sa izuzetno visokim temperaturama, protiv kojih se oni, kao i meštani, bore na sve načine. Posebno je bilo vruće u zapadnoj Francuskoj, gde su temperature bile znatno preko 40 stepeni. Posetioci Bordoa u Francuskoj opisali su kako je provesti leto u gradu tokom ekstremnih vrućina, navodeći da su uglavnom zatvoreni u svojim stanovima.

Turistički grad „jezivo pust“

U opštini Pisos, temperature su u utorak dostigle 44,3°C, što je francuski rekord otkako se vode merenja. Nešto niže, ali i dalje prilično visoke temperature predstavljaju problem i za stanovnike i za turiste u Bordou. Jedna Britanka je popularni turistički grad smatrala „jezivo pustim“, a ljudi ostaju u kućama ili beže na obalu.

Londonski stučnjak za odnose s javnošću, Tori Tomas, je u Bordou oko mesec dana i iznajmljuje jednosoban stan preko Airbnb-a. Ovih dana, rekla je, sunce je bilo nepodnošljivo.

"Tokom vikenda je bilo sve toplije i toplije, a do nedelje ljudi jednostavno nisu izlazili. Utorak je bio prvi dan kada je bilo nepodnošljivo biti napolju. U osnovi niste mogli da stojite na suncu. Na kraju sam otišla u muzej u bunkeru podmornice iz Drugog svetskog rata da se rashladim", rekla je za Dejli mejl.

Dodala je da je imala osećaj da bi stajanje na suncu duže od 10 minuta verovatno izazvalo zdravstvene probleme.

Takođe se žalila na asfalt i pločice na ulicama, koji su postali toliko vreli da su joj se japanke „istopile“.

Tomas je dodala da su terase restorana, barova i kafića, koje su obično bile pune, ovih dana bile puste.

„Mnogi restorani se ili rano zatvaraju ili se uopšte ne otvaraju, a ako su otvoreni, služe samo hladnu hranu, rekla je ona.

"Odlučila sam da dođem ovde u junu, a ne u julu i avgustu, misleći da će biti hladnije. Odsela sam u jednosobnom stanu, koji, srećom, ima klima uređaj. Kada sam rezervisala smeštaj, nisam posebno tražila mesto sa klima uređajem, ali to je bio veliki blagoslov u poslednjih nekoliko dana“, dodala je.

Visoke temperature je komentarisao i Iftihar Kajsar, čovek iz Londona koji je na Fejsbuku podelio kako su on i njegova supruga otišli ​​u Francusku u potrazi za hladom. Putovali su na sever iz Španije, ali nisu očekivali da će se naći usred najgoreg toplotnog talasa u zemlji do sada.

„Ne radimo apsolutno ništa osim što tražimo dobar hlad i pokušavamo da preživimo ovaj istorijski francuski toplotni talas. Španija nas je dočekala sa 36°C, pa smo otkazali planove za kampovanje tamo i pobegli na sever, nadajući se da će u Francuskoj biti hladnije. Umesto toga, završili smo u pećnici rekordnog toplotnog talasa od 40°C do 46°C! Naše uobičajene istraživačke šetnje od 8 do 16 kilometara su potpuno isključene. Jedina strategija je da ostanemo mirni u hladu“, rekao je on.

Vremenska prognoza u Srbiji

U Srbiji će kako je reanije saopštio je Republički hidrometeorološki zavod biti sunčano i toplo, dok se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnua kišu ili pljusak sa grmljavinom.

Najavljene su i temperature od 15 do 36 stepeni.

U Beogradu su danas najavljene temperature oko 35 stepeni.

Kakvo nas vreme u narednim danima očekuje u Beogradu i širom Srbije možete pročitati u našoj posbnoj vesti OVDE.