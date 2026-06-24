Kamere postavljene na voz kojim je upravljao mašinovođa Šon Barton, pokazale su da je signalizacija pokazivala crveno svetlo dok se voz približavao, prenosi londonski dnevnik Telegraf.

Šezdesetogodišnjak je poginuo kada je njegov voz udario u petak oko 17.15. u zadnji deo zaustavljenog voza na pruzi Ist Midlends pri brzini od 79 kilometara na sat.

U sudaru su povređene 162 osobe, od kojih su 102 bile upućene na bolničko lečenje.

Prema podacima iz crne kutije u trenutku kada su kočnice aktivirane, devet sekundi pre udara, voz se kretao brzinom od oko 120 kilometrara na sat, a u trenutku kolizije voz se kretao brzinom od 79 kilometara na sat, saopšteno je iz državne službe za istragu železničkih nesreća (RAIB).

Hajdi Aleksander, britanska sekretarka za saobraćaj, izrazila je saučešće Bartonovoj porodici i povređenim putnicima.