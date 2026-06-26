Boris Tadić je ni kriv, ni dužan, a zbog kombinacija moćnika i dogovora među njima u jednom trenutku bio predsednik Republike Srbije.

Između ostalog poznat je po tome da su ga ubedili da je Džordž Kluni, što više govori o njegovim deluzijama neggo bilo šta drugo.

Ono po čemu je takođe poznat je činjenica da je prihvatio pokradeni referendum u Crnoj Gori a pre toga našu vojsku doveo do toga da bude jačine jednog lovačkog društva pa su zato razni, a među njima i Stjepan Mesić kojeg hvali, pretili da će da unište Srbiju i Republiku Srpsku. Danas takve pretnje ne smeju da upućuju.

Takođe je išao okolo i izvinjavao se za šta god da su mu tražili da se izvinjava u ime srpskog naroda mada mu takav mandat niko dao nije.

Da ga je neko pitao da ide u jasenovac i da uputi izvinjenje ustašama što su tupili "srbosjeke" o srpske vratove i to bi verovatno uradio.

Kao propali političar i "ispušena lula" na srpsko m političkom nebu on nastavlja svoju misiju među "susjedima".

Tako je sada u Hrvatskoj i daje izjavu za njihov medij (VIDA) i ponizno i dalje žali što Srbija ne sledi njegovu bednu politiku izvinjavanja i klanjanja sopstvenim dušmanima.

Srbijo zar je moguće da ti je ovo bilo predsednik?!