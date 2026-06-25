Građani Aranđelovca krenuli su peške na veliki narodni skup u Beogradu koji je zakazan za 27. jun 2026.

Na ne kratak put su pošli danas i tom prilikom se obratili novinarima.

"Okupili smo se da podržimo Aleksandra Vučića, da podržimo tim koji pobeđuje. To govorim u svoje ime ali i u ime svih onih mladih ljudi koji su krenuli danas iz Aranđelovca na veliki miting koji će se održati u subotu u 18 časova u Beogradu", rekao je jedan od građana koji se odlučio da pešači do Beograda.

"Priključila sam se jer želim da pokažem našu Srbiju onakvu kakva jeste. Da je mirna, poštena i pre svega jaka da ne dozvoli drugima da se mešaju u naše poslove.