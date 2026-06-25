Vučić je rekao da će zajedno sa nadležnima iz Grada biti pripremljen odgovor u roku od sedam dana i da će delegaciju radnika GSP-a primiti u sredu ili četvrtak ujutro.

"Deo radnika GSP-a me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam, ipak, mogao da razgovaram sa njima. Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom, možemo da rešavamo probleme", naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Jedan od predstavnika radnika GSP-a rekao je predsedniku Vučiću da je GSP-u, da bi nastavio da radi na svim linijama, potrebno najmanje 90 trolejbusa pošto su zastarela vozila, a da Grad Beograd ima rešenje da kupi 60 trolejbusa za GSP, a da ostatak da privatniku na 20 godina preko javno-privatnog partnerstva.

Naveo je da oni traže 90 trolejbusa za GSP, a predsednik je pitao da li bi prihvatili da bude još 30 eventualno električnih autobusa za GSP, na šta su oni rekli da bi prihvatili. Vučić je istakao da privatna i državna svojina moraju ravnopravno da budu tertirane, ali da je uvek saglasan, kao državni čovek, da gleda kako da se zadrži ono što jeste državno.

Nakon što je priča izašla u javnost, građani su na društvenoj mreži X pohvalili predsednika Vučića na ljudskom pristupu, a ismejali pokušaj provokacije novinarke N1.

N1 na "visini" zadatka

Odgovarajući na pitanje televizije N1 o sumnjama radnika da je tender za električna vozila namešten jer pet puta nije uspeo, Vučić je rekao da, ukoliko tender pet puta nije uspeo, onda ili nije namešten ili je veoma loše namešten.

"Ne možemo da budemo protiv javno-privatnih partnerstava, ali kako mislite da je namešten tender a pet puta se ponavlja isti, znači mnogo loše namešten tender? Znači, neko mnogo loše namešta ili ne namešta? Teško da je baš nameštao", rekao je Vučić.

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