U prokupačkom porodilištu dogodio se nesvakidašnji incident kada je suprug jedne porodilje fizički napao ginekologa dr K. D., specijalistu ginekologije i akušerstva, optužujući ga da mu je „upropastio ženu“ i da ju je „previše zašio“ posle porođaja.

Dr K. D., koji je tog dana bio dežuran, napadnut je tokom lekarske vizite u hodniku porodilišta. Prema tadašnjim navodima, B. R. (42) iz Prokuplja došao je da obiđe suprugu, koja mu se požalila na bolove nakon epiziotomije, uobičajene hirurške intervencije koja se obavlja posle porođaja.

Ne sačekavši objašnjenje lekara zbog čega je intervencija urađena, muškarac je nasrnuo na ginekologa, udario ga u glavu, oborio na pod i nastavio da ga udara nogama. Incident se dogodio pred osobljem porodilišta i drugim porodiljama, koje su bile zaprepašćene prizorom.

Tadašnji direktor Zdravstvenog centra „Toplica“ u Prokuplju, dr Dragan Jovanović, izjavio je da se žena porodila nekoliko dana ranije, da je porođaj protekao normalno i da su i majka i beba bile dobro. Ona je, prema njegovim rečima, trebalo da napusti porodilište.

Zbog napada na kolegu, zaposleni u Zdravstvenom centru organizovali su protest ispred upravne zgrade. Rukovodstvo ustanove najavilo je podnošenje krivične prijave protiv napadača, a o svemu su bili obavešteni Ministarstvo zdravlja, Srpsko lekarsko društvo i Lekarska komora.

Dr K. D. je, uprkos povredama i vidljivim modricama na licu, nastavio da radi. Nije želeo da se fotografiše niti da daje opširnije izjave, već je samo kratko prokomentarisao:

„Danas sam napadnut ja, sutra će neko drugi.“

Do napada, došlo je 2008. godine.

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