Otvaranje ove deonice pravi je spas za vozače jer im je put skraćen i bezbedniji.

"Odlučili smo da odmah prođemo ovom novon deonicom, i reakcije su sjajne. Dosta vozila već je i kod Čačka i kod Adrana čekalo da se uključi. Put je širok, kvalitetan, brže se stigne. Prava je uživancija voziti, zaobilazi se stari za put za Kraljevo, ma prava fantazija", kazao je za RINU vozač Dragan Nikolić.

Puštanjem u saobraćaj nove trase dodatno se skraćuje vreme putovanja između Beograda i Kraljeva, pa će se od glavnog grada do centra Raškog okruga stizati za oko sat i 15 minuta.





Po završetku kompletne izgradnje, Moravski koridor biće dug više od 112 kilometara i povezivaće Pojate i Preljinu, čime će biti omogućeni brži protok saobraćaja, efikasniji transport robe, kao i bolji uslovi za razvoj privrede, turizma i lokalnih zajednica kroz koje prolazi.