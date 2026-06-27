Otvaranjem nove deonice u okviru Moravskog koridora, od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka biće povezani ljudi iz tri okruga - Rasinskog, Raškog i Moravičkog. Od Beograda do Kraljeva sada će se stizati za sat i 15 minuta. Do sada je otvoreno 100 kilometara Moravskog koridora, a preostalih 12 kilometara biće do kraja godine.

To je juče, na otvaranju nove deonice auto--puta od Preljine do Adrana duge 28,7 kilometara rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da je ovo veliki dan za Čačak i Kraljevo i istakao da će građani moći da daju ime Moravskom koridoru po nekoj istorijskoj ličnosti, a da će putarina na ovom delu biti besplatna do 1. jula.

Šef srpske države je, dok se u autobusu zajedno sa ministrima i novinarima vozio duž novog pravca, kazao da novim auto-putevima spajamo naše gradove i zemlje, dovodimo turiste i skraćujemo putovanja. Vreme putovanja između dva velika privredna centra sada je drastično skraćeno, a saobraćaj je brži i bezbedniji za više od pola miliona građana centralne Srbije.

- Činimo narodu, običnim ljudima život nešto lakšim. I veliki Andrić je govorio da je sve put i svaki put je razumeo kao posebnu liniju života. I u skladu sa tim, ja samo hoću da vam kažem da ovaj put za nas ima ogroman značaj. Ovaj auto-put je nov, besprekoran. On je širi od svih drugih auto-puteva. To će da nam spase hiljade života u narednim godinama. Radili smo ga sa kompanijama "Behtel" i "Enka", američkom i turskom kompanijom i imali ogromnu podršku britanske agencije UK Finance, sa kojima nije uvek lako pregovarati, ali kada se dogovorite, onda oni svoj posao obave veoma brzo, efikasno i dobro. I zahvalan sam i našim američkim i engleskim partnerima na tome što smo dobro ovo izveli - naveo je Vučić.

On naglasio da je od 1945. do 2013. urađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a da je ova vlast u poslednjih 13 godina uradila 651 kilometar, kao i da je još 435 kilometara u izgradnji.

- Dakle, negde oko 1.085 kilometara, što će biti gotovo dvostruko više za nekih 15 godina u odnosu na tih 67, 68 godina. To pokazuje da su građani Srbije vredno radili u prethodnim godinama, da smo bolje radili nego obično i da smo postigli velike rezultate. Nastavljali smo deonicu po deonicu da otvaramo. Ali ovo ide brzo i ovo je stvarno vrhunski auto-put - istakao je Vučić.

Posle ceremonije, predsednik se Oplaniću sastao sa Srbima sa KiM

Da podsetimo, Vučića je, posle otvaranja deonice auto-puta, u selu Oplanići kod Kraljeva dočekao veliki broj građana uz pesmu "Pevaj, Srbijo", a među njima su bili i Srbi sa Kosova i Metohije koji su iz naše južne pokrajine krenuli na današnji skup u Beograd.

Šef države je zahvalio našim sunarodnicima iz južne pokrajine na hrabrosti i na tome što čuvaju srpsko ime i prezime:

- Veliko hvala za sve što činite za našu državu, a nama memorandumi nisu potrebni, za nas je Ustav svetinja, znamo šta je Srbija i čuvaćemo i štititi je uvek.

Navodeći da su poslednjih godinu i po dana neki pokušali da podele porodice, društvo i da unište državu, Vučić je istakao da je zahvalan svim građanima koji nisu dali da im država bude uništena.

- Mi njima nećemo da se svetimo. Jedino što hoćemo, to je da budemo zajedno, da budemo ujedinjeni i da zajednički gradimo budućnost naše zemlje - kazao je Vučić.

Čestitajući Kraljevu, Čačku i celoj Srbiji na novoj deonici auto-puta koja je danas otvorena, Vučić je poručio:

- Živela naša najlepša Srbija. I da ih pobedimo, da ih pobedimo ubedljivije nego ikada.

Poručio je svim Bošnjacima, ali i Srbima koji žive i na Kosovu i Metohiji i u Raški, u Novom Pazaru, Valjevu, Ušću, da će, čim se završi još 12 kilometara od Adrana do Vrbe, što će biti pre kraja godine, od proleća početi da se gradi brza saobraćajnica do Jarinja.

- Dogovorili smo konačno to oko zaštićene zone Studenice i sve drugo da to uradimo, to će dramatično da približi Pazar, Rašku, sva mesta od Bogutovačke Banje do Mataruške Banje Beogradu, ali i Jarinje - istakao je šef srpske države.

Otpravnik poslova Ambasade Velike Britanije Dominik Otvej kazao je da kao neko ko je proveo pet godina istražujući prelepu zemlju i proveo mnogo vremena u Čačku i Kraljevu, da zna koliko je ovaj projekat značajan za bolje povezivanje ljudi, privrede i turista.

- Nadam se da ćemo moći da proslavimo završetak celog projekta pre kraja ove godine. Ovo je naš najveći infrastrukturni projekat u ovom regionu, posebno smo se fokusirali na nivelaciju terena i nasipa kako bi se ojačala poljoprivredna i ekonomska otpornost ovog regiona - poručio je Otvej.

Aleksandar Titolo, otpravnik poslova u Ambasadi SAD ističe da je privilegija videti još jedan opipljiv rezultat rastuće saradnje između SAD I Srbije.

- Ovaj auto-put je više od običnog puta, to je ekonomski koridor koji povezuje industrijske gradove Kruševac, Kraljevo i Čačak i omogućava da i dalje rastu. Ušli smo u novu eru američko-srpskih odnosa i ovaj deo auto- puta to dokazuje - naveo je Titolo.