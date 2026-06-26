"Ova vest potvrđuje da se projekat reintrodukcije uspešno razvija i da su se bizoni dobro prilagodili staništu Fruške gore, na koje su vraćeni nakon više od dva veka odsustva. Podsećamo, prošle godine rođena je i prva ženka evropskog bizona, Joka," kažu nadležni iz NP "Fruška gora".

Dodaju da očekuju dalji rast stada i nastavak aktivnosti usmerenih ka očuvanju ove važne vrste.

Prošlogodišnja prinova bila je prva ženka bizona koja je svet ugledala na Fruškoj gori i dobila je ime Joka a pol ovogodišnje prinove još nije saopšten.

Evropski bizoni stigli su na Frušku goru u proleće 2022. godine, kao deo velikog međunarodnog projekta reintrodukcije. Pet jedinki (jedan mužjak i četiri ženke) dopremljeno je iz specijalnih rezervata u Poljskoj i Španiji nakon pažljivih višegodišnjih priprema, sa ciljem da se ova ugrožena vrsta nakon više od 200 godina vrati u svoje istorijsko stanište i pomogne u očuvanju lokalnog biodiverziteta.