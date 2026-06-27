Tržište vikendica u Srbiji ulazi u novu fazu nakon pandemijskog buma koji je u prethodnim godinama potpuno poremetio odnose ponude i tražnje. Tokom perioda zatvorenosti i ograničenog kretanja, došlo je do masovne kupovine nekretnina van gradova, često bez mnogo razmišljanja o realnoj vrednosti, infrastrukturi i dugoročnoj isplativosti.

Danas je situacija znatno drugačija. Tržište se stabilizovalo, a razlike između lokacija postale su izraženije nego ikada. Dok pojedine elitne i dobro povezane destinacije i dalje drže visoke cene, u drugim delovima zemlje dolazi do jasne korekcije i pada interesovanja, prenosi Kurir.

Najbolji primer stabilnosti i dalje su atraktivne lokacije poput Fruška gora, kao i zone oko Beograda, posebno Kosmaj i Avala. Ove lokacije su tokom pandemije doživele snažan rast, a trend se i dalje održava zahvaljujući dobroj povezanosti, razvijenoj infrastrukturi i stalnoj potražnji. Vikendice i moderne brvnare u ovim zonama i dalje dostižu visoke cene, dok se kvalitetne parcele retko pojavljuju na tržištu.

Sa druge strane, u mnogim selima centralne, istočne i južne Srbije dolazi do značajnog pada interesovanja. Nekretnine koje su u pandemijskom periodu oglašavane po nerealno visokim cenama sada stoje mesecima bez kupaca. Posebno su pogođena udaljena mesta, slabo povezana putevima i bez osnovne infrastrukture, gde je tražnja pala i više od 50%.

Kupci su danas mnogo oprezniji i umesto emotivnih odluka fokusiraju se na realne faktore – udaljenost od većih gradova, stanje objekta, legalnost, dostupnost interneta i troškove održavanja. Vikendica više nije samo „beg iz grada“, već ozbiljna odluka koja mora imati i praktičnu i investicionu logiku.

Ipak, povoljne nekretnine i dalje postoje. Najniže cene se mogu naći u Banatu i Bačkoj, posebno u okolini Zrenjanina, Kikinde i Sombora, gde se starije kuće i imanja mogu kupiti i za 10.000 do 15.000 evra, uz uslov da zahtevaju dodatna ulaganja i renoviranje.

Stabilan segment tržišta ostaju i vikendice uz reke i jezera, naročito duž Dunava i Drine, kao i u mestima poput Bele Crkve. Ove lokacije zadržavaju visoku atraktivnost zbog prirode, turističkog potencijala i mogućnosti izdavanja tokom letnje sezone.

Ukupno gledano, tržište vikendica u 2026. godini jasno se polarizovalo – dok premium lokacije nastavljaju da drže ili blago povećavaju vrednost, periferne i slabije razvijene sredine ulaze u fazu korekcije i realnog vrednovanja.