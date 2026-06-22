Svakako da to važi i za gorivo kao važan element za dugotrajan i pouzdan rad motora. Sada na benzinskim stanicama NIS-a imate priliku da spojite lepo i korisno.
Do 4. jula točite premijum G-Drive 100 benzin ili G-Drive dizel gorivo na nekoj od NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica i očekuje vas popust od 10 dinara po litru. Pored uštede, točenjem G-Drive goriva omogućavate bolje performanse i zaštitu motora vašeg automobila. Naime, redovnom upotrebom napredna formula ovog aditiviranog goriva omogućava bolje ubrzanje vozila, ali i čuva motor, te se na taj način povećava i njegova pouzdanost.
Poseban benefit ostvaruju članovi programa lojalnosti „Sa nama na putu” koji, pored popusta od 10 dinara po litru na G-Drive gorivo, sakupljaju i redovne bonus poene čime štede još više.
G-Drive gorivo proizvodi se u Rafineriji nafte Pančevo i dostupno je na svim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama.
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G-Drive gorivo: Premijum kvalitet sada po nižoj ceni
Svi vozači koji automobil doživljavaju kao člana porodice, žele da obezbede najbolje za svoje vozilo.
Svakako da to važi i za gorivo kao važan element za dugotrajan i pouzdan rad motora. Sada na benzinskim stanicama NIS-a imate priliku da spojite lepo i korisno.
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