Svakako da to važi i za gorivo kao važan element za dugotrajan i pouzdan rad motora. Sada na benzinskim stanicama NIS-a imate priliku da spojite lepo i korisno.







Do 4. jula točite premijum G-Drive 100 benzin ili G-Drive dizel gorivo na nekoj od NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica i očekuje vas popust od 10 dinara po litru. Pored uštede, točenjem G-Drive goriva omogućavate bolje performanse i zaštitu motora vašeg automobila. Naime, redovnom upotrebom napredna formula ovog aditiviranog goriva omogućava bolje ubrzanje vozila, ali i čuva motor, te se na taj način povećava i njegova pouzdanost.



Poseban benefit ostvaruju članovi programa lojalnosti „Sa nama na putu” koji, pored popusta od 10 dinara po litru na G-Drive gorivo, sakupljaju i redovne bonus poene čime štede još više.



G-Drive gorivo proizvodi se u Rafineriji nafte Pančevo i dostupno je na svim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama.