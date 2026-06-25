Arheolozi su u udaljenom području meksičke savezne države Kampeš otkrili netaknuti grad civilizacije Maja, koji je više od hiljadu godina bio skriven u gustim tropskim šumama.

Grad skriven više od 1000 godina

Grad je nazvan Minanbe, što u jeziku jukatekških Maja znači „nema puta“, a bujna vegetacija ga je potpuno sakrivala više od hiljadu godina.

Slovensko-meksički tim istraživača pronašao je naselje u rezervatu Kalakmul.

Na lokalitetu se nalazi impresivan, 12 metara visok i dobro očuvan piramidalni hram, kao i 14 kamenih oltara i stela sa uklesanim reljefima i natpisima.

Vrhunac istraživanja koje traje 30 godina

Ovo otkriće predstavlja vrhunac tridesetogodišnjeg istraživanja centralnih majanskih nizina, gdje je u periodu kasne klasične civilizacije (600–900. godine) živelo između 9 i 11 miliona ljudi.

Zahvaljujući LIDAR tehnologiji, koja omogućava mapiranje terena ispod guste šumske krošnje, istraživači su otkrili urbano središte površine oko 37 hektara, istočno od lokaliteta Kaktun.. Grad je imao trgove okružene hramovima i palatama, kao i terase i sistem hidrauličnih kanala.

Do lokaliteta se delimično probijalo mačetama, a zatim su istraživači stigli terenskim vozilima i pešice. Iako je pristup bio izuzetno težak, upravo ta izolovanost sačuvala je grad potpuno netaknutim, bez tragova pljačke.

Slovenski arheolog Vitan Vujanović opisao je piramidalni hram kao primjer klasičnog stila majanske arhitekture između 7. i 12. vijeka, ističući da je riječ o jednom od najbolje očuvanih hramova koje je ikada video.

Posebnu pažnju privlači oltar koji izgleda namjerno razbijen. Na njegovim stranama nalaze se hijeroglifi i prikaz vladara s perjanom krunom, što ukazuje na moguće sukobe s grupama sa Jukatana. Još jedan važan nalaz je kamena stela na kojoj je prikazana scena odrubljivanja glave, zajedno s kalendarskim zapisom, što sugeriše da većina spomenika potiče iz perioda kasnog klasičnog doba majanske civilizacije, piše artnews.