Danas svi nekako živimo isto - po ceo dan smo na poslu, jurimo obaveze, radimo više nego ikad, a novac kao da stalno izmiče. Plata legne, računi se plate, kupi se ono osnovno i opet ostane utisak da za mnoge želje stalno čekamo neka bolja vremena.

Mnogi zato, osim rada i štednje, utehu traže i u starim narodnim verovanjima. Veruje se da određeni mali rituali mogu da privuku bolju energiju, blagostanje i više sreće u kuću.

Jedan od takvih trikova vezuje se za dracenu - biljku koju gotovo svaka kuća ima ili je makar nekad imala.

Prema narodnom verovanju i feng šuiju, dovoljno je da u saksiju sa dracenom zakopate jedan kovani novčić.

Veruje se da ovaj jednostavan ritual simbolično povezuje energiju rasta biljke sa finansijskim napretkom i blagostanjem u domu.

Kako se izvodi ritual?

Postupak je veoma jednostavan.

Uzmete jedan kovani novčić

Zakopate ga u zemlju pored dracene

Nastavite da biljku negujete kao i do sada

Mnogi veruju da biljke nisu samo ukras u domu, već da unose posebnu energiju u prostor.

Upravo se dracena često povezuje sa harmonijom, napretkom i stabilnošću.

Zašto baš novčić?

U narodnim verovanjima, kovani novac oduvek je imao posebnu simboliku.

Smatra se simbolom sreće, obilja i zaštite, a mnogi i danas nose novčić u novčaniku kao malu amajliju za privlačenje novca.

Naravno, važno je naglasiti da su ovakvi rituali deo narodnih verovanja i simbolike.

Ipak, mnogi tvrde da im upravo ovakvi mali rituali bude osećaj nade, pozitivnu energiju i veru da bolji dani ipak dolaze.