Dok jedni ovaj običaj smatraju svetinjom i znakom osnovne kulture, drugi, poput Amerikanaca, na to gledaju kao na nešto nepotrebno, pa čak i primitivno. Međutim, nauka je sada rekla svoje, a rezultati su toliko šokantni da će mnoge naterati da preko noći promene svoje životne navike.

Kulturološki šok koji je zapalio društvene mreže

Ova tema postala je viralna nakon iskrene ispovesti bračnog para, Srbin Peđe i Amerikanke Sofije Trifunović. Dok je Peđa odrastao u tradiciji gde je izuvanje pred vratima „zakon“, Sofija je šokirano posmatrala njegovu reakciju prilikom posete njenim roditeljima u Americi, gde niko ne skida obuću.

"Odrastao sam u porodici gde smo se izuvali. Kada sam prvi put bio kod njenih, pomislio sam: 'Vi, ljudi, nosite cipele tamo gde spavate, mnogo mi je to gadno!'", otvoreno je priznao Peđa. Sofija je, s druge strane, bila zgranuta srpskim običajem: "Želiš da njušiš moja stopala u kući? Dozvoli mi da ostanem u patikama", uzvratila je ona. Ovaj „rat“ papuča i patika na TikToku pokrenuo je lavinu komentara, ali su naučnici rešili da stave tačku na raspravu.

Laboratorijski test: Prava tempirana bomba na patikama!

Ekipa BBC-ija odnela je obične patike, koje su nošene po gradskim ulicama, u mikrobiološku laboratoriju Univerziteta u Brajtonu. Dr Sara Pit je uzela bris sa gornjeg i donjeg dela obuće i ostavila uzorke da se razvijaju u Petrijevoj posudi. Ono što su videli pod mikroskopom narednog dana bilo je zastrašujuće!

Na obući je pronađeno pravo leglo zaraze, uključujući zlatnu stafilokoku (Staphylococcus aureus).

"Ako se češate, a stafilokoka dospe u ogrebotinu, možete da dobijete veliki gnojni čir“, upozorila je dr Pit.

I to nije sve! Pronađena je i stafilokoka epidermidis, koja može izazvati ozbiljne infekcije kod osoba sa oslabljenim imunitetom. Druge svetske studije potvrdile su da se na đonovima često nalaze i fekalne bakterije, poput zloglasne E. koli.

Zaključak nauke je brutalan

Bilo da ste u Srbiji, Americi ili bilo gde na planeti, vaše cipele su magnet za gljivice, parazite i bakterije koje bukvalno unosite u svoju spavaću sobu. Savet dr Pit je kristalno jasan i nema mesta za diskusiju: Uvek, ali baš uvek se izuvajte čim uđete u kuću!