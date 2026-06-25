Obrovčaninu N. M. (30), koji se sumnjiči za ubistvo Nenada G. (18) iz Tovariševa, ponovo je produžen pritvor, koji može da traje do 5. jula, dok je M. K. (46) iz Bačke Palanke, koji je osumnjičen za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, pušten 6. marta i od tada se brani sa slobode.

Optužnica koju je novosadsko Više javno tužilaštvo podiglo zbog stravičnog zločina u Tovariševu nalazi se na preispitivanju.

Život osamnaestogodišnjeg mladića prekinut je u noći između 6. i 7. januara ove godine, u jednom ugostiteljskom objektu u Tovariševu, kada ga je, kako se sumnja, usmrtio N. M., kojeg je potom M. K. odvezao sa lica mesta. Nož kojim je počinjen zločin policija je pronašla i ubrzo identifikovala napadača. Nakon opsežne potrage N. M. je lišen slobode, a osim njemu, lisice su stavljene na ruke i M. K., koji mu je, kako se sumnja, pomogao posle krivičnog dela.

Žitelji Tovariševa, nakon zločina, ispričali su da ništa nije ukazivalo na veliku tragediju jer su se na Badnji dan, kao i godinama ranije, kod crkve okupili brojni meštani, među kojima je bio i sada pokojni Nenad G. Kako kažu, niko nije slutio da će se proslava Badnje večeri i Božića završiti tragično.

Veselje se nakon paljenja badnjaka preselilo u jedan seoski lokal, gde je i došlo do ubistva, kojem je, prema rečima meštana, prethodila svađa. Pretpostavlja se da je osumnjičeni N. M. u toaletu nožem ubo mladića u vrat. Kada su ga gosti lokala ugledali krvavog, odmah su pozvali Hitnu pomoć i policiju. Iako je lekarska ekipa brzo stigla, nesrećni mladić je, nažalost, na putu do bolnice preminuo.

– U metežu koji je nastao osumnjičeni je uspeo da pobegne, a u tome mu je verovatno pomogao M. K. iz Bačke Palanke, koji je zajedno sa njim uhapšen – ispričala je jedna meštanka.

(Dnevnik)

BONUS VIDEO