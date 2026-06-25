Glumica Koraima Tores, koju publika na Balkanu i danas pamti kao legendarnu Kasandru, oglasila se nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Venecuela i uputila potresnu poruku svojim sunarodnicima.

Dve snažne serije potresa pogodile su zemlju u razmaku kraćem od jednog minuta, izazvavši paniku među stanovništvom. Građani su u strahu istrčavali iz domova, dok su spasilačke ekipe odmah krenule u potragu za povređenima i zatrpanima.

Vest o tragediji duboko je pogodila slavnu glumicu, koja već godinama živi i radi u Colombia, ali je ostala snažno vezana za rodnu zemlju. Na društvenim mrežama podelila je emotivan video u kojem jedva zadržava suze.

„Molim vas, čuvajte sebe i svoje porodice. Budite uz svoje najbliže. Ovo su teški trenuci za sve nas“, poručila je kroz suze.

Osim emotivne poruke, Koraima neprestano deli važne informacije i kontakte za hitnu pomoć, pokušavajući da pomogne svima kojima je podrška u ovom trenutku najpotrebnija.

Podsetimo, glumica je pre nekoliko godina boravila u Belgrade, gde je još jednom osetila ogromnu ljubav publike sa ovih prostora. Njena popularnost u Srbiji traje još od devedesetih, kada je serija Kasandra osvojila region i pretvorila je u jednu od najvoljenijih latinoameričkih zvezda.