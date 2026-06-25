Za većinu posetilaca Ada je sinonim za kupanje, sunčanje, sport i rekreaciju, ali ispod mirne površine vode krije se bogat i raznovrstan podvodni svet koji iz godine u godinu privlači sve veću pažnju ronilaca i ljubitelja prirode.

Savsko jezero dom je brojnim vrstama riba, među kojima se mogu pronaći šaran, smuđ, štuka, som i druge vrste karakteristične za slatkovodne ekosisteme. Pored njih, na dnu i uz obalu žive rakovi, školjke i kornjače, koje čine važan deo ovog vodenog sveta. Međutim, poslednjih godina pažnju javnosti privlače neobični providni stanovnici koje većina kupača nikada ne bi očekivala da vidi usred Beograda.

Njihova pojava posebno je izražena tokom najtoplijih letnjih meseci. Kada temperatura vode dostigne odgovarajući nivo, stiču se idealni uslovi za njihov razvoj i razmnožavanje. Upravo zbog toga najčešće mogu da se primete tokom jula i avgusta, kada je Savsko jezero najtoplije.

Ronilački klubovi i ljubitelji podvodne fotografije povremeno objavljuju snimke ovih neobičnih stvorenja, što redovno izaziva veliko interesovanje na društvenim mrežama. Mnogi građani ostaju iznenađeni kada saznaju da ovakvi organizmi postoje u slatkoj vodi i da su prisutni upravo u Savskom jezeru.

Iako njihov izgled može delovati pomalo zastrašujuće, stručnjaci naglašavaju da nema razloga za zabrinutost. Reč je o organizmima koji su potpuno bezopasni za ljude i ne predstavljaju nikakvu opasnost za kupače, sportiste ili rekreativce koji svakodnevno posećuju Adu Ciganliju.

Njihovo prisustvo ima i dodatni značaj. Prema rečima poznavalaca vodenih ekosistema, ovakve vrste mogu da opstanu samo u vodama odgovarajućeg kvaliteta. Zbog toga se njihova pojava često smatra pokazateljem da je voda dovoljno čista i da ekosistem funkcioniše na zdrav način.

Savsko jezero je specifično po tome što je relativno plitko i tokom leta se brzo zagreva, stvarajući uslove koji pogoduju razvoju različitih vodenih organizama. Upravo ta kombinacija temperature, kvaliteta vode i povoljnih uslova čini da se u njemu razvije raznovrstan biljni i životinjski svet.

Dok većina posetilaca Ade vidi samo plaže, ležaljke i osveženje od letnjih vrućina, nekoliko metara ispod površine odvija se sasvim drugačiji život. Tamo postoji fascinantan podvodni univerzum koji mnogi nikada neće videti svojim očima, ali koji predstavlja jedan od najzanimljivijih i najmanje poznatih delova omiljenog beogradskog kupališta.