Međutim, postoji jedna zanimljiva činjenica koja godinama zbunjuje naučnike i putnike – zašto beduini, koji žive i putuju kroz pustinje sa temperaturama koje prelaze 50 stepeni, često nose crnu odeću?

Na prvi pogled deluje nelogično. Poznato je da crna boja upija sunčevo zračenje, dok ga bela odbija. Upravo zato se godinama smatra da je bela odeća najbolji izbor za letnje dane.

Ipak, odgovor nije tako jednostavan.

Nauka otkrila neočekivanu istinu

Istraživanja su pokazala da boja odeće nije jedini faktor koji utiče na osećaj toplote. Podjednako važni su kroj, debljina materijala i strujanje vazduha.

Kod široke i lepršave odeće stvara se sloj vazduha između tela i tkanine. Kada postoji vetar, toplota se efikasnije odvodi sa površine odeće pre nego što stigne do kože.

Zbog toga crna, široka odeća u pustinjskim uslovima može da bude gotovo jednako efikasna kao bela.

Ključ nije u boji, već u kroju

Naučnici su utvrdili da se osobe u širokoj crnoj odeći ne zagrevaju značajno više od onih koje nose belu odeću.

Tajna je u tome što vazduh slobodno cirkuliše ispod odeće, dok sama tkanina preuzima veliki deo sunčevog zračenja.

Sasvim druga priča je uska crna majica u gradu, na asfaltu i bez vetra. U takvim uslovima ona postaje jedan od najgorih izbora tokom letnjih vrućina.

Šta je najbolje nositi u Srbiji?

Iako crna odeća može imati prednosti u pustinjskim uslovima, stručnjaci i dalje preporučuju svetlu, laganu i široku garderobu za gradske sredine.

Na ulicama gradova vazduh je često ustajao, asfalt dodatno zagreva okolinu, a vetra uglavnom nema dovoljno da bi efekat hlađenja bio izražen.

Zato je za većinu ljudi tokom letnjih dana i dalje najbolji izbor bela ili svetla odeća od prirodnih materijala koja omogućava koži da diše.

Ipak, priča o beduinima pokazuje da neke stvari nisu onakve kakvim se čine na prvi pogled i da ponekad nauka može da sruši uvrežena verovanja koja prihvatamo zdravo za gotovo.