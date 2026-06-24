Savremena modna industrija sve češće pomera granice i traži neobične lokacije koje privlače pažnju javnosti i stvaraju viralne trenutke.

Jedan od fotografa koji je poznat po spektakularnim editorijalima jeste Henri Himenez Kerboks, čiji radovi godinama izazivaju reakcije širom sveta i prikupljaju milione pregleda na društvenim mrežama.

Ovoga puta odlučio je da modnu kampanju organizuje nasred ulice, pred očima potpuno zbunjenih prolaznika.

Prišao nepoznatom mladiću i postavio neobično pitanje

Prema snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, fotograf je prišao mladiću i pitao ga da li bi pristao da učestvuje u spontanom fotografisanju.

Nakon što je dobio potvrdan odgovor, usledilo je iznenađenje koje niko nije očekivao.

Mladić je ostao u donjem vešu, a fotograf mu je na leđa postavio velika bela krila nalik onima koja su proslavila čuvene modne revije.

Ulica stala, prolaznici gledali u neverici

Potom se maneken popeo na improvizovanu binu i počeo da pozira pred objektivom, dok su prolaznici u čudu posmatrali šta se događa.

Prava pometnja nastala je kada je krenuo da šeta ulicom u neobičnom izdanju. Pogledi su bili uprti ka njemu, telefoni su se vadili iz džepova, a mnogi nisu krili iznenađenje zbog nesvakidašnjeg prizora.

Fotografije i snimci ubrzo su završili na društvenim mrežama, gde su izazvali brojne komentare i reakcije korisnika, koji su ovu kampanju opisali kao još jedan primer kreativnosti koja briše granice između mode, performansa i ulične umetnosti.