Cigarete bi mogle značajno poskupeti u Nemačkoj prema planovima Ministarstva finansija da postepeno povećava poreze na duvan u narednim godinama.

Prema nacrtu zakona koji je DPA videla u petak, prosečna cena pakovanja od 20 cigareta mogla bi porasti sa oko 8,80 evra u 2027. na približno 11,40 evra (oko 1.300 dinara) do 2030. godine.

Poreska komponenta maloprodajne cene povećala bi se sa oko 4,40 evra na 5,75 evra po pakovanju. Planirana povećanja bi se odnosila i na druge uobičajene duvanske proizvode.

Portparol Ministarstva finansija rekao je da će predlog „takođe služiti zaštiti javnog zdravlja i da je u skladu sa ciljem smanjenja stope pušenja među mladima i odraslima“.

Portparol je dodao da je jačanje državnih prihoda ključni deo napora za konsolidaciju javnih finansija.

Ministarstvo očekuje da će ova mera generisati milijarde evra dodatnih prihoda. Prema nacrtu, dodatni poreski prihodi iznosili bi oko 756 miliona evra u 2027. godini, porasli bi na 1,6 milijardi evra u 2028. godini, 2,5 milijardi evra u 2029. godini i 3,6 milijardi evra u 2030. godini.

U komšiluku još grđe

Cigarete ostaju relativno jeftine u Nemačkoj u poređenju sa susednim zapadnoevropskim zemljama. Prema podacima Nemačkog udruženja proizvođača cigareta, paklica od 20 cigareta koštala je u proseku 7,33 evra u Nemačkoj 2024. godine, u poređenju sa 12,07 evra u susednoj Francuskoj.

BONUS VIDEO