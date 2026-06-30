Jeziv napad dogodio se sinoć u selu Zlipotok u opštini Dragaš, a jedna osoba je izgubila život, saopštila je tzv. Kosovska policija.
Prema navodima policije, napad je prijavljen oko 23.15 časova, kada je došlo do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Tokom sukoba, muškarac je, kako se sumnja, zadobio povrede nanete oštrim predmetom.
Povređeni je hitno prevezen u Glavni centar porodične medicine u Dragašu, gde su lekari pokušali da mu ukažu pomoć, ali je dežurni lekar mogao samo da konstatuje smrt.
Tzv. Kosovska policija je slučaj okvalifikovala kao teško ubistvo, a osumnjičeni se nakon incidenta dao u bekstvo i za njim se intenzivno traga.
Nadležni organi sprovode istragu kako bi utvrdili sve okolnosti ovog događaja i locirali osumnjičenog, protiv kojeg će biti preduzete zakonom predviđene mere.
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