Osnovno javno tužilaštvo podnelo je krivičnu prijavu protiv R. M. zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje nakon incidenta koji se dogodio ispred Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Novom Pazaru. Odluka je donesena nakon što su istražni organi prikupili video-snimke, izjave svjedoka i ostale relevantne dokaze.

Policijski službenici u Novom Pazaru sproveli su detaljnu istragu, tokom koje su razgovarali sa očevicima, roditeljima, učenicima i zaposlenima u školi kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

Prema navodima roditelja jednog od učenika koji je učestvovao u incidentu, sukob je izbio za vreme velikog odmora kada je grupa dece bila ispred školskog ulaza. On tvrdi da je njegov sin pokušao da razdvoji učenike koji su se gurali, nakon čega je, kako navodi, otac jednog od dečaka dotrčao do kapije škole i fizički nasrnuo na više učenika.

Isti sagovornik ističe da je njegov sin zadobio povrede, kao i još nekoliko đaka, te da se u sukob, prema rečima roditelja, uključila i tetka učenika koji je bio jedan od učesnika događaja.

Na mesto incidenta ubrzo je stigla policija, koja je obavila uviđaj i prikupila izjave svih uključenih. Roditelji učenika očekuju da nadležne institucije slučaj rasvetle do kraja i odgovorne procesuiraju u skladu sa zakonom.

Iz Osnovne škole "Vuk Karadžić" saopšteno je da su odmah nakon događaja preduzete sve mere predviđene zakonskim procedurama. Kako navode, incident se dogodio u ulici ispred školskog dvorišta, a u njemu su učestvovali jedan učenik, njegov otac i tetka.

Brzom reakcijom dežurnih nastavnika, pomoćnika direktora i policijskog službenika koji se zatekao u blizini sprečena je dalja eskalacija sukoba.

Škola je potom obavestila roditelje učenika, prikupila pisane izjave dece i zaposlenih, te sazvala hitnu sednicu Tima za zaštitu učenika od nasilja.

O događaju su putem platforme "Čuvam te" obaveštene nadležne institucije, uključujući Školsku upravu Novi Pazar, Policijsku upravu i Osnovno javno tužilaštvo, dok je kompletna dokumentacija dostavljena i Centru za socijalni rad radi daljeg postupanja. Nadležne institucije nastavljaju rad na ovom predmetu, a dalji tok postupka zavisiće od prikupljenih dokaza i odluka tužilaštva.

Alo/Sandžak Danas

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