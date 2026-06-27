Piletina je jedno od najzastupljenijih vrsta mesa na trpezama širom Srbije, a mnogi imaju istu naviku čim je izvade iz ambalaže – stave je pod mlaz hladne vode kako bi je „oprali“ pre pripreme. Iako se ovaj postupak decenijama smatrao uobičajenim, stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da je reč o ozbiljnoj grešci koja može povećati rizik od širenja opasnih bakterija po celoj kuhinji.

Naime, sirova piletina može sadržati bakterije poput salmonele i kampilobakterije. Mnogi misle da će ih ukloniti pranjem, ali voda ih ne uništava. Naprotiv, jak mlaz vode stvara sitne kapljice koje se raspršuju po sudoperi, radnoj površini, daskama za sečenje, escajgu, sunđeru, pa čak i odeći. Na taj način bakterije mogu da dospeju na namirnice koje se neće termički obrađivati, čime se povećava mogućnost trovanja hranom.

Stručnjaci objašnjavaju da se bakterije sa piletine uništavaju isključivo odgovarajućom termičkom obradom. Da bi meso bilo bezbedno za jelo, potrebno je da njegova unutrašnja temperatura dostigne najmanje 75 stepeni Celzijusa. To je jedini pouzdan način da se eliminišu štetni mikroorganizmi.

Ako primetite višak tečnosti ili sukrvice na piletini, nema potrebe da je perete. Dovoljno je da je pažljivo upijete papirnim ubrusom, koji ćete odmah baciti u smeće. Nakon rukovanja sirovim mesom obavezno temeljno operite ruke toplom vodom i sapunom najmanje 20 sekundi, kao i sav pribor i radne površine koje su bile u kontaktu sa mesom.

Pravilno rukovanje sirovom piletinom može značajno da smanji rizik od kontaminacije i trovanja hranom. Zbog toga stručnjaci savetuju da zaboravite na staru naviku pranja mesa i oslonite se na pravilnu higijenu u kuhinji i dovoljno dugu termičku obradu.