Prestonica Srbije danas će biti domaćin pravog trijumfa srpskog jedinstva i zajedništva! Veliki narodni skup pod nazivom "Srbija, jedna porodica", koji je zakazan za 27. jun pokazaće građanima sta znači biti zaista jedna prava porodica koja se svim snagama drži zajedno.

Građani Srbije svedočiće nesvakidašnjem događaju i imaće prvi put direktnu priliku da sami biraju i odrede prioritete za budućnost svoje otadžbine, kao i pravce politike kojima će se zemlja kretati, čime je vlast pokazala da se okreće svojoj bazi, običnom čoveku.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da se na velikom narodnom skupu neće pljuvati niko, "pa ni oni koji su terorisali zemlju godinu i po dana i najgore govorili o našoj deci". Naglasio je da će, umesto toga, Srbija pokazati dostojanstvo, snagu i ogromnu ljubav prema otadžbini, naspram otrovne mržnje koju druga strana prosipa svakog dana.Između ostalog, predsednik je objasnio da će tokom skupa biti izložene glasačke kutije, gde će građani biti u prilici da zaokruže pet od petnaest važnih tema koja se tiču državnih pitanja i pravaca kojim bi građani želeli da se država kreće.

- Svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo po pet da zaokruži i kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države. Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu i boljeg obrazovanja do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje - naveo je Vučić.

Kako je predsednik rekao, neće se govoriti samo o politici, već o samim ljudima, porodici, kao i volji građana i slušanja njihovih potreba!Građani će dobiti jedinstvenu priliku da sami odrede prioritete razvoja zemlje, od penzija i zdravstva, do infrastrukture, čime direktno trasiraju put kojim Srbija treba da ide u narednim godinama.

Predsednik se oglasio na svom Instagram profilu danas je objavio poziv za veličanstveni skup "Srbija, jedna porodica".

Predsednik je napisao: Vidimo se!