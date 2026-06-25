Podsećamo, posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prethodno je naložilo policiji hitnu identifikaciju i procesuiranje osobe koja je juče na elektronsku adresu uprave tog tužilaštva poslala više poruka sa pretnjama predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću, kao i dvojici vlasnika medija.

Pretnje su, kako je saopšteno, usledile povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kojem je navedeno da postoje osnovi sumnje da su nepoznata lica planirala simulaciju upotrebe takozvanog "zvučnog topa".

Prema navodima tužilaštva, sa iste imejl adrese upućeno je više poruka uvredljive i preteće sadržine. U jednoj od njih, uz grube uvrede na račun predsednika Vučića, navedene su i pretnje, dok se u drugoj poruci direktno pominje tužilac Stefanović, uz poruku da će biti napadnut.

U porukama se, između ostalog, pominje i „zvučni top”, kao i imena više lica koja su, prema sadržaju pretnji, označena kao mete. Tužilaštvo je navelo da je zbog toga naloženo hitno postupanje policije, kako bi se utvrdio identitet pošiljaoca i preduzele mere u skladu sa zakonom.

Saopštenje koje je izazvalo pretnje

U toku predistražnog postupka povodom smrti M.Ž. i okolnosti pod kojima je došlo do zapaljenja pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu u Beogradu 26. marta i utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da je došlo do podataka koji ukazuju da je u januaru prošle godine na sastanku organizacije studenti u blokadi za protest 15. marta iste godine planirana simulacija upotrebe "zvučnog topa", za koju bi bili optuženi državni organi.

Tužilaštvo je saopštilo da podaci ukazuju da postoji sumnja na izvršenje drugih krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti, a koja nisu u vezi predmetnog postupka.

U toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine, saopšteno je iz tog tužilaštva.