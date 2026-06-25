Prema ocenama koje prenosi ruski portal Cargrad, ulazak dve nordijske države u Alijansu promenio je stratešku sliku u regionu i otvorio nova pitanja o odnosima Moskve i Zapada.

Politikolog Bogdan Bezpaljko ocenio je da Finska i Švedska predstavljaju bezbednosnu pretnju za Rusiju. Prema njegovim rečima, njihovim pristupanjem NATO-u Vašington je dobio dodatne mogućnosti za vršenje pritiska na Moskvu, pre svega na severozapadnom pravcu, koji Sjedinjene Države smatraju posebno važnim.

Bezpaljko tvrdi da Rusija na tom području nema snažne vojne grupacije. Kako je rekao za Cargrad, američka strategija preko Skandinavije i Aljaske već duže vreme usmerena je ka Arktiku, sa ciljem uspostavljanja kontrole nad Severnim morskim putem.

Govoreći o mogućem odgovoru Moskve na, kako ih je nazvao, provokacije, politikolog smatra da bi trebalo nastaviti specijalnu vojnu operaciju, nastaviti napredovanje ka zapadu i istovremeno ojačati zaštitu od bespilotnih letelica. Po njegovoj oceni, potrebno je formirati mobilne vatrene grupe i intenzivnije razvijati višeslojni sistem protivvazdušne odbrane.

Bezpaljko je ukazao i na promenu retorike zapadnih lidera. On navodi da je nemački kancelar Fridrih Merc ranije govorio o neizbežnom porazu Rusije, dok sada, prema njegovim rečima, poziva saveznike da ne dozvole pobedu Moskve.

Prema oceni ruskog politikologa, ranije samopouzdanje zapadnih država moglo bi da se vrati jedino ukoliko Sjedinjene Države ponovo tesno objedine delovanje sa evropskim saveznicima i dodatno pojačaju pritisak na Rusiju.