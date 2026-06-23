U tužbi se navodi da odluka američkih vlasti nema činjenično ni pravno utemeljenje i da je Alibaba privatna kompanija kojom upravlja nezavisni upravni odbor bez bilo kakvih vojnih veza, prenosi Rojters.

Kompanija ističe da posluje u oblastima elektronske trgovine, logistike i informacionih tehnologija i da nema veze sa kineskim odbrambenim ili obaveštajnim sektorom.

Pentagon je početkom juna na svoju ažuriranu listu kompanija za koje smatra da pomažu kineskoj vojsci uvrstio Alibabu, internet pretraživač Baidu, proizvođača električnih vozila BYD i kompaniju NIO, uz obrazloženje da te firme doprinose kineskim vojnim kapacitetima.

Prema važećim američkim propisima, Ministarstvu odbrane SAD biće zabranjeno da direktno sklapa ugovore sa kompanijama sa te liste, dok će od naredne godine biti zabranjene i nabavke njihovih proizvoda i usluga preko posrednika.

Alibaba je i ranije negirala bilo kakve veze sa kineskom vojskom i upozoravala da bi uvrštavanje na spisak moglo da nanese štetu njenom poslovnom ugledu i odnosima sa partnerima.

Slučaj predstavlja najnoviji u nizu pravnih sporova između kineskih tehnoloških kompanija i američkih vlasti.

Više kineskih firmi poslednjih godina pokrenulo je sudske postupke radi osporavanja sličnih oznaka i restrikcija koje Vašington uvodi pozivajući se na pitanja nacionalne bezbednosti.