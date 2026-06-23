Tragična smrt 28-godišnje Dženifer Strejndž iz Kalifornije nakon učešća u radijskom takmičenju izazvala je veliku pažnju javnosti. Godinama nakon nesreće, porota je njenoj porodici dosudila odštetu od 16,5 miliona dolara, ocenivši da je radio-stanica snosila odgovornost za događaj koji je doveo do njenog smrtnog ishoda.

Dženifer, majka troje dece, učestvovala je 2007. godine u takmičenju pod nazivom „Zadrži mokraću za Wii“, koje je organizovala jedna radio-stanica iz Sakramenta. Cilj igre bio je da takmičari popiju što više vode bez odlaska u toalet, a nagrada je bila popularna konzola Nintendo Wii.

U nadmetanju je učestvovalo ukupno 18 osoba. Tokom više od tri sata Dženifer je popila gotovo osam litara vode. Za vreme emisije više puta se žalila na bolove i nelagodnost, ali su voditelji nastavili program, čak se i šalili na račun njenog izgleda i stanja.

Posebno zabrinjava činjenica da su pojedini slušaoci tokom emitovanja pozivali radio-stanicu kako bi upozorili na opasnosti prekomernog unosa vode. Među njima je bila i žena koja je navela da takva količina vode može izazvati ozbiljne zdravstvene posledice, pa čak i smrt usled trovanja vodom. Prema svedočenjima tokom suđenja, voditelji su bili upoznati sa rizicima, ali informacije nisu preneli učesnicima takmičenja.

Nakon završetka nadmetanja, Dženifer je osvojila drugo mesto i kao nagradu dobila karte za koncert. Međutim, ubrzo po povratku kući njeno stanje se naglo pogoršalo. Pozvala je poslodavca i javila da neće doći na posao zbog lošeg zdravstvenog stanja. Samo nekoliko sati kasnije pronađena je mrtva u kupatilu svog doma.

Medicinski stručnjaci kasnije su utvrdili da je uzrok smrti bilo trovanje vodom, odnosno stanje poznato kao hiponatremija, koje nastaje kada prekomeran unos tečnosti dovede do opasnog pada nivoa natrijuma u organizmu.

Suprug preminule, Bili Strejndž, nakon presude izjavio je da se nada da će ovaj slučaj poslati jasnu poruku kompanijama koje organizuju javne događaje i takmičenja. Prema njegovim rečima, tragedija je mogla biti sprečena da su organizatori ozbiljno shvatili upozorenja i na vreme obavestili učesnike o potencijalnim rizicima.

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