Užas! Tinejdžera (16) je nekoliko minuta pre ponoći u ponedeljak, u Ulici patrijarha Joanikija, iz čista mira opkolila grupa huligana i zatražila od njega novac. Kada je odbio, jedan od napadača mu je nož zario u levu podlakticu.

Incident se dogodio kod broja 83 u Rakovici, kada je grupi od pet ili šest mlađih muškaraca u društvu jedne devojke palo na pamet da bez povoda napadne maloletnika. Nakon što je odbio da im preda džeparac, jedan od njih je izvadio nož i ubo ga u ruku.

Iako povređen i u šoku, mladić je iskoristio trenutak nepažnje i pobegao do obližnjeg parka, gde je potražio spas. Hitna pomoć mu je pružila prvu pomoć i transportovala ga na Univerzitetsku dečju kliniku.

Policija je ubrzo stigla na mesto napada, blokirala ulicu i započela istragu. Tragovi krvi su pronađeni na licu mesta, a inspektori proveravaju snimke sa video-nadzora okolnih zgrada i lokala kako bi identifikovali celu grupu, uključujući i devojku koja je bila sa njima.

Precizan fizički opis napadača trenutno ne postoji, ali policija već radi na pregledanju snimaka sa nadzornih kamera kako bi se napadači i devojka što pre identifikovali i uhapsili. Detalji o stepenu povreda žrtve, kao i motivima ovog brutalnog napada još nisu zvanično potvrđeni. Najverovatnije tinejdžer svoje napadače nije ni poznavao.

Podsećamo, pre skoro dva meseca u Zemunu dogodio se brutalan napad na muškarca (63), kada ga je, prema nezvaničnim informacijama, napala grupa mladića uzrasta od 17 do 20 godina.

Napadnuti muškarac je presretnut na ulici, a mladići su od njega zatražili novac „za pivo“, kako su rekli. Želeći da izbegne problem, izvadio je novčanik i ponudio im 1.000 dinara. Međutim, situacija je tada eskalirala.

- Mladići su ga iznenada oborili na zemlju, nakon čega su počeli da ga šutiraju po telu i glavi - navodi izvor.

Nesrećni čovek nije imao šanse da se odbrani. Tom prilikom zadobio je povrede glave, a napadači su mu potom oteli novčanik i pobegli. Povređenom je ukazana pomoć, a o slučaju su obavešteni nadležni organi koji intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih.

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