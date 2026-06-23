Pravi užas odigrao se noćas u beogradskom naselju Vidikovac, gde je divljački napadnut i povređen šesnaestogodišnji F. Ž..

Policija je odmah pokrenula opsežnu potragu za grupom napadača koja je još uvek u toku.

Tinejdžera je na ulici presrela banda razbojnika, a krvavi pir je počeo kada je mladić hrabro odbio da im preda novac.

Sačekuša u Ulici patrijarha Joanikija

Sve se odigralo u Ulici patrijarha Joanikija kod broja 83, kada je nekoliko minuta pre ponoći policiji prijavljen napad. Prema našim informacijama, maloletniku je iznenada prišla grupa od pet ili šest mlađih muškaraca, sa kojima je u društvu bila i jedna devojka.

Bez ikakvog povoda su ga opkolili i agresivno počeli da mu traže novac. Tinejdžer je odbio da ispuni njihove zahteve, nakon čega je usledio brutalan epilog - jedan od momaka iz grupe je potegao nož i zario mu sečivo u levu podlakticu!

Krvavi tragovi i beg u park

Iako povređen i u stanju teškog šoka, šesnaestogodišnjak je uspeo da iskoristi trenutak, otrgne se od napadača i pobegne. Trčao je sve do obližnjeg parka kod broja 28 u istoj ulici, gde je potražio spas i odakle su alarmirane hitne službe.

Lekarske ekipe su na licu mesta zatekle povređenog mladića. Nakon brze prve pomoći, on je u svesnom i komunikativnom stanju hitno transportovan na Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

Policija od sinoć intenzivno traga za bandom

Na mestu gde je tinejdžer uboden inspektori su tokom uviđaja zatekli tragove krvi. Policijske patrole su još sinoć blokirale ovaj deo Rakovice i započele potragu za napadačima, koja je nastavljena i danas.

Kako saznajemo, preciznog fizičkog opisa napadača još uvek nema, ali policija po ubrzanom postupku proverava snimke sa video-nadzora sa okolnih zgrada i lokala kako bi identifikovala celu grupu, uključujući i devojku koja je bila s njima.

Istraga je u punom jeku.

(Telegraf.rs)