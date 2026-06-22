Beogradska policija traga za za sada neidentifikovanim muškarcem koji je danas oko 15.40 časova ušao u kafe-bar u Kumodražu, u Ulici Bulevar Peka Dapčevića, i tom prilikom ubio jednu osobu, dok je druga ranjena.

Prema prvim informacijama, muškarci koji su se nalazili na meti napadača sedeli su i razgovarali u lokalu kada je osumnjičeni ušao, ponašajući se kao običan gost. U trenutku kada su žrtve skrenule pažnju sa njega, izvadio je pištolj i otvorio vatru.

Jedna osoba je preminula na licu mesta od zadobijenih povreda, dok je druga prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gde joj se ukazuje medicinska pomoć.

Nakon pucnjave, napadač je pobegao sa mesta događaja, a policija je pokrenula intenzivnu potragu i akciju „Vihor“.

Na licu mesta obavljen je uviđaj, a policijski inspektori su saslušali svedoke i pregledali snimke sa nadzornih kamera iz okolnih objekata kako bi se utvrdio identitet počinioca i rekonstruisao tok događaja.

Istraga je u toku.