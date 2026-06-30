Ministarstvo finansija Japana saopštilo je da će vlada reagovati na kretanja kursa kada to bude potrebno, ali ova najava za sada nije zaustavila pad nacionalne valute.

Slabiji jen istovremeno povećava konkurentnost japanskih izvoznika i podstiče rast akcija, ali i poskupljuje uvoz, dodatno opterećuje domaćinstva i pojačava politički pritisak na vladu premijerke, prenosi Blumberg.

Rast apetita investitora za kompanijama povezanim sa razvojem veštačke inteligencije nastavio je da podiže berze širom sveta. Azijsko-pacifički indeks MSCI porastao je 1,4 odsto poslednjeg dana drugog kvartala, dok su američki tehnološki sektor i proizvođači poluprovodnika prekinuli višednevni pad na Wall Streetu. Istovremeno, terminski ugovori ukazivali su na nastavak rasta evropskih i američkih berzi.

Najveći dobitnici ponovo su bile južnokorejske tehnološke kompanije. Indeks Kospi porastao je gotovo tri odsto i ostao najuspešnije veliko tržište akcija u svetu ove godine.

Akcije kompanije Samsung Electronics u drugom kvartalu više su nego udvostručile vrednost, dok je SK Hynix od aprila do kraja juna ostvario rast od gotovo 240 odsto, zahvaljujući snažnoj potražnji za čipovima namenjenim sistemima veštačke inteligencije.

Investitori sada pažljivo prate nastavak američko-iranskih pregovora i nove podatke o zaposlenosti u SAD, koji bi mogli da utiču na buduće poteze američkih Federalnih rezervi u vezi sa kamatnim stopama.

Analitičari ocenjuju da će dalji rast tržišta zavisiti od toga da li će kompanije uspeti da opravdaju visoke procene vrednosti kroz rast profita, nastavak snažne potražnje za AI tehnologijom i poboljšanje profitnih marži.