Irak se nada da će jednog dana postati deo BRIKS-a, rekao je irački ambasador u Moskvi Abdul-Karim Hašim Mostafa ruskoj novinskoj agenciji TASS, dodajući da svako moguće pridruživanje zavisi od organizacije i uslova za članstvo.

„BRIKS je veoma važna organizacija i nadam se da će Irak jednog dana biti deo nje“, rekao je ambasador.

Moguće pridruživanje Iraka BRIKS-u „zavisi od mnogo stvari“, dodao je irački zvaničnik, ističući organizaciju grupe i uslove za članstvo.

„Ali pridruživanje grupi će svakako biti dobra ideja“, rekao je Mostafa za TASS.

BRIKS su 2006. godine osnovali Brazil, Rusija, Indija i Kina, a pristupanje Južne Afrike 2011. godine donelo je grupi ime BRIKS.

Cilj BRIKS-a je razvoj doslednog, aktivnog, pragmatičnog i otvorenog dijaloga i saradnje među zemljama članicama, definisano je na prvom samitu u Jekaterinburgu u junu 2009. godine, podseća TASS.

Naknadno je grupa usvojila principe nesvrstanosti i neutralnosti, dodaje ruska novinska agencija.

BRIKS se ponovo proširio u januaru 2024. godine, kada su Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i Etiopija postali punopravni članovi, a Indonezija im se pridružila početkom 2025. godine.

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