Pokrenuta je inicijativa da se ukinu doživotna umanjenja penzija za sve koji imaju 40 godina radnog staža, a predlog dolazi od Sindikata penzionera „Nezavisnost“, koji smatra da je postojeći sistem nepravedan prema onima koji su dugo radili i redovno uplaćivali doprinose.

Predsednik ovog sindikata Miloš Grabundžija predložio je da se položaj penzionera poboljša tako što bi se ukinuli penali za sve koji imaju punih 40 godina radnog staža, bez obzira na to što su u penziju otišli pre navršenih 65 godina života. Ovu inicijativu podržali su i drugi sindikati i udruženja, koji ističu da nije pravedno da neko ko je četiri decenije radio i izdvajao za penziono-invalidsko osiguranje bude trajno kažnjen zbog ranijeg odlaska u penziju.

Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, Zoran Mihajlović, podseća da je ova ideja već ranije pokrenuta i da je njihov savez još pre dve godine dostavio sličan predlog Socijalno-ekonomskom savetu.

On objašnjava da je taj savet već prihvatio inicijativu da se nakon navršene 65. godine života ukinu penali, kao i da se svima koji su do tada imali umanjenja vrati puna penzija. Suština predloga je da penali ne budu trajni, već da važe samo do trenutka kada penzioner napuni 65 godina.

Mihajlović naglašava da je nelogično da osoba koja ima 35 godina staža i ode u penziju sa 65 godina nema nikakva umanjenja, dok neko sa 40 godina staža, ko je ranije počeo da radi i ranije otišao u penziju, trpi doživotne penale. On smatra da takav sistem nije ni pravedan ni opravdan.

Prema njegovim rečima, ovo pitanje bi moralo stalno da bude na dnevnom redu Socijalno-ekonomskog saveta, jer se suštinski radi o vraćanju starog modela po kojem su postojala dva uslova za penzionisanje – ili 40 godina radnog staža ili 65 godina života.

Ipak, dodaje da nije siguran da će ovaj predlog lako biti usvojen, ali ističe da će sindikati svakako dati punu podršku toj inicijativi.

Da ova ideja nije nova, potvrđuje i predsednik Saveza penzionera Vojvodine Milan Nenadić, koji kaže da sindikati i penzionerska udruženja već godinama unazad predlažu isto rešenje.

On objašnjava da bi prema tom modelu penzija bila umanjena samo do 65. godine života, a ne trajno, kao što je sada slučaj. Razlog zašto ovaj predlog ranije nije prihvaćen bio je loš finansijski položaj Fonda PIO, ali se situacija u međuvremenu promenila.

Nenadić ističe da je sada stanje u Fondu znatno bolje i da bi država mogla da izdrži takvu promenu bez velikog opterećenja budžeta. Prema njegovom mišljenju, ljudi koji su radili 40 godina zaslužuju da im penzija ne bude trajno umanjena, već samo privremeno – do navršenih 65 godina života.

On zaključuje da bi usvajanje ove mere predstavljalo ispravljanje dugogodišnje nepravde prema onima koji su najduže radili i najviše doprineli sistemu.