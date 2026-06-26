"Čačak ima nekih 110.000 ljudi. Kraljevo - iste veličine, otprilike su Čačak i Kraljevo. Kruševac je veći i od Kraljeva i od Čačka. Imate između, uvezane Ćićevac, Varvarin, blizu su Aleksandrovac i Brus, Trstenik i Vrnjačka Banja su direktno na Moravskom koridoru", rekao je Vučić prilikom vožnje autobusom novootvorenom deonicom Moravskog koridora.

Istakao je da će se sada od Beograda do Kraljeva stizati za sat i 15-20 minuta, a da se nekada putovalo po dva i po sata.

Predsednik je istakao da moramo da nastavimo da radimo i gradimo.

Na pitanje da nabroji koliko je kilometara auto-puteva izgrađeno, Vučić je rekao da ne može precizno da se seti i da nabroji sve što se radi.

"Sada završavamo brzu saobraćajnicu Šabac-Loznica. Završavamo, što je stvarno važno za Srem, ali i za Republiku Srpsku i za, rekao bih, i Bosnu i Hercegovinu, Kuzmin-Sremska Rača. Radi se ubrzano Beograd-Zrenjanin. Napali smo veoma ozbiljno oko Sombora i Bačkog Brega "Smajli". Završavamo i otvaramo uskoro novih 26 kilometara na trasi prema Golupcu, takozvani Istočni koridor. Uskoro će da krene prema Raški i Pazaru. Takođe, prema Arilju i Ivanjici sa druge strane, od Požege prema Arilju i Ivanjici, preko Kotromana do Sjenice, odnosno Duge Poljane", naveo je Vučić.

Dodao je da se gradi i prema Prokuplju i Kuršumliji "ful profil auto-puta", što će, kako je naveo, Toplicu da učini neuporedivo snažnijom ekonomski i brže i lakše povezanom ne samo sa Nišom i Leskovcem, već i sa Pomoravljem i Beogradom.

"Nemojte da zaboravite da smo mi uradili kompletan auto-put od Niša, tamo od Proseka do ulaza u Sićevačku klisuru, do bugarske granice", istakao je on.

Dodao je da se radi Fruškogorski koridor, koji je veoma važan projekat.

Vučić je rekao i da će se uraditi put u Brusniku koji je obećao građanima, za 150 porodica.

Dodao je da će se raditi i pruga Beograd- Bar, kao i da se potpisuje ugovor za auto-put Požega-Užice, do Bele zemlje, obilaznica oko Užica, tunel podno Kadinjače i spajanje sa Bajinom Baštom.

Istakao je da građani to zaslužuju i da Užice takođe zaslužuje blonicu o kojoj će govoriti u narednim nedeljama.

"Ovde moramo i stari most u Kraljevu da popravimo. Bezbroj problema. Mnogo para, to decenijama nije obnavljano, ništa nije decenijama obnavljano. Pruga nam od '76, kad je puštena u promet, nije obnavljana nigde. Sad ćemo, ja sam razgovarao o tome i sa Kinezima i Rusima i sa svima, da krenemo u tu obnovu što je moguće pre", rekao je predsednik Vučić.