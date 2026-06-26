Sin pevača Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić, pokrenuo je svojevremeno privatni biznis koji je razvio i u Hrvatskoj.

Igor Kojić je, kako se navodi, počeo da se bavi preprodajom nekretnina.

Svoju ponudu proširio je i na tržište u Hrvatskoj, pa se u njegovom portfoliju nalaze vila na zagrebačkoj Šalati, kao i kuće na primorju, u Poreču i Primoštenu.

Sin Dragana Kojića Kebe ušao u posao sa luksuznim nekretninama

Među brojnim nekretninama koje Kojić nudi na tržištu izdvaja se i novi beogradski stambeno-poslovni kompleks na Bežanijskoj kosi.

Prodaja i izdavanje luksuznih nekretnina

Kako se može videti na njegovom sajtu i društvenim mrežama, u njegovoj ponudi uglavnom su kuće većih kvadratura na luksuznim lokacijama u srpskoj prestonici, od Bežanijske kose, Dedinja, Dorćola i Vračara, pa sve do gradskih periferija.

Osim prodaje stambenih jedinica, u ponudi je i njihovo izdavanje.

Igor Kojić - od fudbalskog golmana do biznisa sa nekretninama

Podsetimo, Igor Kojić je bivši fudbaler koji je karijeru započeo u omladinskoj školi Crvene zvezde, gde je nastupao na poziciji golmana.

Na seniorskom nivou branio je boje nekoliko beogradskih klubova, među kojima su Rad, Obilić i Hajduk Beograd.

Tokom karijere imao je i inostrane angažmane, a najzapaženiji period proveo je u rumunskom prvoligašu Dinamo Bukurešt. Nastupao je i na Kipru, gde je igrao za klub Doxa Katokopias.

Profesionalno igranje fudbala završio je relativno rano, u 26. godini života.

Nakon povlačenja sa terena, okrenuo se sportskom menadžmentu i osnovao agenciju za zastupanje fudbalera, gde je radio kao sportski menadžer.

Kasnije je u potpunosti prešao u biznis, gde se danas bavi preprodajom i iznajmljivanjem nekretnina.