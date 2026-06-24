Književnica i voditeljka Vesna Dedić govorila je o svom odlasku sa Radio-televizije Srbije, ističući da ta odluka nije bila nimalo jednostavna.

Dedićeva je godinama bila jedno od prepoznatljivih lica Javnog servisa, a kako navodi, period proveden na RTS-u pamti i po brojnim izazovima sa kojima se suočavala.

Vesna Dedić o odlasku sa RTS-a i razlozima koji su uticali na odluku

- Otišla sam sa RTS-a kada sam imala platu od 53.400 dinara. Ne volim da kukam, ne volim da se žalim i ne volim da tražim više. Tokom tih teških godina bila sam, pre svega, majka - rekla je na početku.

Život samohrane majke i odnos prema detetu

Zatim je dodala da je tokom odrastanja svog deteta nastojala da mu ne prenese osećaj tereta zbog razvoda ili činjenice da je samohrana majka.

-Trudila sam se celog života da moje dete nikada ne pomisli da je razvod mene oštetio ili da je to što sam samohrana majka neka velika žrtva. Uvek sam želela da živim i ponašam se kao da je moj život glamurozan - istakla je ona.

Poruka o sreći i životnom balansu

Govoreći o životnom stilu i odnosu prema novcu, naglasila je da finansijska situacija nije presudna za sreću, samopouzdanje ili izgled.

- Može svaka žena da izgleda vrlo glamurozno, nezavisno od novca. Kupite najjeftiniju belu košulju, izbelite je, obucite uz farmerke ili crne pantalone, dodajte štikle i crveni karmin, operite kosu i izgledaćete kao milion dolara. Novac nije preduslov osmeha na licu niti glamuroznog izgleda - zaključila je Vesna za Hype.

Vesna Dedić – biografija i godine

Podsetimo, Vesna Dedić jedna je od najpoznatijih srpskih novinarki, televizijskih autorki i književnica.

Rođena je 25. decembra 1967. godine u Osijeku, a odrasla je u Titogradu, današnjoj Podgorici.

Diplomirala je opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu.