Neprijatna scena snimljena je danas na Somborskom bulevaru u Nišu.

Usred dana, po užasnoj vrućni jedan muškarac je odlučio da se gradom prošeta - potpuno nag!

Muškarac se kretao ulicama bez ikakve odeće, što je šokiralo prolaznike pa su odmah pozvali policiju.

Nakon prijave građana patrola je brzo reagovala, pronašla golog muškarca i privela ga.

Kako se može videti na snimku, on nije pružao otpor pa se odmah povinovao naređenju policajca da uđe u službeno vozilo posle čega je odvezen.

Nesvakidašnji prizor izazvao je šok i na društvenim mrežama.

- Ovo je za neverovati. Da nisam pogledao ovaj klip, ne bih poverovao da se ovako nešto dešava u našem gradu - napisao je jedan Nišlija.

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