Neprijatna scena snimljena je danas na Somborskom bulevaru u Nišu.
Usred dana, po užasnoj vrućni jedan muškarac je odlučio da se gradom prošeta - potpuno nag!
Muškarac se kretao ulicama bez ikakve odeće, što je šokiralo prolaznike pa su odmah pozvali policiju.
Nakon prijave građana patrola je brzo reagovala, pronašla golog muškarca i privela ga.
Kako se može videti na snimku, on nije pružao otpor pa se odmah povinovao naređenju policajca da uđe u službeno vozilo posle čega je odvezen.
Nesvakidašnji prizor izazvao je šok i na društvenim mrežama.
- Ovo je za neverovati. Da nisam pogledao ovaj klip, ne bih poverovao da se ovako nešto dešava u našem gradu - napisao je jedan Nišlija.
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