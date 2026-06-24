Zgrada, nekadašnje sedište istoimene novinske kuće, pretrpela je ozbiljna konstruktivna oštećenja nakon što je vatra zahvatila više spratova i gotovo potpuno uništila unutrašnjost objekta. Stručnjaci su nakon procena upozorili na rizik od urušavanja, zbog čega je odlučeno da se objekat postepeno ukloni.

Prema dostupnim informacijama, rušenje se sprovodi fazno – najpre uklanjanjem gornjih spratova specijalnim tehnikama, a zatim postepeno i ostatka konstrukcije pomoću građevinske mehanizacije.

„Vjesnik“, poznat i kao jedan od simbola novinarske i izdavačke istorije bivše Jugoslavije i Hrvatske, decenijama je bio sedište brojnih redakcija i medijskih kuća. Nakon gašenja lista 2012. godine, kompleks je delimično ostao u upotrebi, ali je vremenom izgubio svoju prvobitnu funkciju.

Požar koji je izbio u novembru 2025. godine ostavio je objekat teško oštećenim i neupotrebljivim.