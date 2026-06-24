Legendarna pevačica narodne muzike Lepa Lukić nedavno je hitno hospitalizovana nakon nezgode koja se dogodila tokom obične kupovine, kada je pala u prodavnici i tom prilikom zadobila ozbiljnu povredu noge.

Pevačica se sada oglasila i detaljno opisala kako je do povrede došlo, navodeći da joj je oporavak usporen i da zahteva mirovanje.

Lepa Lukić povređena nakon pada

- Pala sam na kolena i ogulila ih. Noga mi se izvrnula i došlo je do preloma na dva mesta. Kuvam jedan napitak i mlak ga stavljam na nogu. Koristim to već sedam dana i bolovi su gotovo nestali. Oporavak ide polako, ali i dalje ne mogu da izlazim - ispričala je Lepa.

Pevačica i dalje aktivna uprkos zdravstvenim problemima

Iako su joj lekari postavili gips, otkrila je da ga je morala skinuti i pronaći alternativno rešenje kako bi ublažila tegobe.

Uprkos povredi, pevačica nije odustala od svojih profesionalnih obaveza.

- Imam bolove, ali su podnošljivi. Već 17 dana nosim longetu. Stavili su mi gips, ali sam ga skinula jer nisam mogla da izdržim. Nisu mi odmah obezbedili odgovarajuću longetu, pa sam odlučila da je sama kupim, a porodica mi je pomogla da je nabavim. Juče sam čak i snimala i morala sam da koristim hodalicu. Nogu sam držala na tabureu, svi su me pohvalili i rekli da sam veliki profesionalac. Dobila sam veliki aplauz - konstatovala je na kraju za Informer.