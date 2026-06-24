Pevačica Jelena Vučković bila je gošća naše emisije "Istina ili klik", gde je odlučila da stavi tačku na sve priče koje su danima punile naslovne strane. Nakon teškog perioda kroz koji je prošla, Jelena ističe da nikada srećnija nije bila i da sada konačno uživa maksimalno.

Iako je ćerka poznate pevačice Goce Božinovske, na samom početku razgovora zanimalo nas je koliko joj smeta stalno potenciranje te činjenice.

- Ja sam ponosna na svoje roditelje, ja sam njeno dete, ona je u ovom poslu dugi niz godina. Zahvalna sam Bogu na svemu, ona je uvek bila uz mene i dosta mi pomaže kroz život. Ponosna sam što sam njeno dete, i ona je moj ponos, žena koje me je rodila. Bez nje ne bih bila ovo što sam danas, kao i moj otac naravno - istakla je pevačica.

Govoreći o odnosu sa majkom, otkrila je da postoje stvari koje joj Goca strogo brani. Jedna od njih je izvođenje njenih pesama.

- Dešava se kada otpevam neku njenu pesmu, nedavno sam pevala njenu pesmu "Okovi" i ona je samo prišla i rekla: "Da te više nisam čula da si ovo otpevala", nije joj zazvučalo lepo verovatno i od tada kad mi traže mamine pesme ja kažem pokušaću, ali ljudi ne znaju pozadinu nekih naših šala. Međutim pored toga imamo problem oko oblačenja, jer ja sam jedna totalno opuštena osoba i ne razmišljam toliko o tome šta ću obući, nosim ono što mi se nosi u tom trenutku, dok Goca na sve detalje obraća pažnju: "Ne može to tako, mora ovako..". Međutim na kraju uvek bude u pravu, mada sada kad vratim film ona je uvek bila u pravu - ispričala je Jelena kroz smeh.

"Majka mi je najveća podrška"

Javnost je svojevremeno bila šokirana spekulacijama o njenom odrastanju i navodnom nedostatku kontakta sa majkom, a Jelena je rešila da te glasine zauvek utiša.

- Nisam se nikada osećala odbačeno. Mene moja majka nikada nije napustila, uvek je bila uz mene. Moja majka je mene mlada rodila, tata je u to vreme bio poznati kompozitor, i shvatam moju majku jer se i ja bavim ovim poslom i ja sad da imam dete bilo bi jako teško uklopiti to sa poslom. Mogu da kažem da sada imamo najbolji odnos ikada i da smo zaista jači nego ikada. Majka mi je najveća podrška, pa moja sestra Zorana, brat Mirko. Sada sam tek shvatila da imam divnu porodicu - započela je Jelena, a zatim se osvrnula na teške životne lekcije i promene koje su joj donele mir.

- Upravo je sve ovo trebalo da se desi u mom životu, godinama su oni meni pričali i savetovali me, ali dok čovek sam ne udari u taj neki zid ti to ne čuješ. Ja sada shvatam da su oni stvarno uz mene svim srcem i pomažu mi u svemu, zaista sam im zahvalna na svemu - zaključila je Jelena u emisiji "Istina ili Klik".

BONUS VIDEO: