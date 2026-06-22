Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom ima trojicu sinova - Željka, Krstana i Isaiju i uvek ističe da su mu oni na prvom mestu. Trudi se da naslednike nauči pravim vrednostima, a sada je poslao snažnu poruku o porodičnom životu.

Naime, Veljko je rekao da svakom čoveku treba porodica da bude prioritet, te da ne podnosi ljude koji totalne strance stavljaju na prvo mesto.

- Ne budi osoba koja viče na članove svoje porodice, a prema potpunim strancima se ponaša ljubazno - glasio je citat koji je Ražnatović objavio na Instagramu.

"Bogdana ima poverenja u mene"

Podsetimo, Veljko je nedavno zbog povrede otišao u Rusiju gde je neko vreme živeo daleko od porodice, a po povratku je istakao da ceni žrtvu koju je njegova supruga podnela.

- Bogdana me je podržala, ima veliko poverenje u mene. Nije lako pustiti muža da sedam meseci živi sam u Moskvi. Stvarno je kraljica, carica. Velika je privilegija imati takvu ženu da ne moraš da razmišljaš nijedne sekunde, rasterećen si skroz. Nemaš nikakvu brigu. Ona je ostala sa muškom decom, sa ludacima” – rekao je Veljko.

"Bio sam nepokretan"

Inače, on je imao tešku povredu, a zbog diskus hernije nije mogao da se kreće.

- Povreda me je naterala da odem u Rusiju. Imao sam diskus herniju. Znao sam da moram nešto drastično da uradim. Hteo sam da se testiram. Dugo sam bio nepokretan. Tri-četiri meseca ležao sam u krevetu i nisam mogao da hodam. Pre toga sam ćopao... Mislio sam da će proći. Trenirao sam uprkos bolovima, sve dok mi se bol nije spustila niz nogu. Tada sedneš i razmišljaš... Odlučio sam da promenim sve i pokušam da napravim rezultat. Imao sam 28 godina. Sada sam se dobro pozicionirao. Za sedam meseci tamo stekao sam kontakte za ceo život i pronašao trenera - ispričao je Veljko u podkastu "Prava priča".

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