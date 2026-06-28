Kako je istakla, iako je nekoliko godina bila manje prisutna u medijima, muziku nikada nije zapostavila.
Priznala da ima dar!
Tijana Stojić govorila je o povratku u medije, promeni imidža, novim pesmama koje sama piše, ali i o tome kako na nastupima „čita“ ljude i prepoznaje njihove životne probleme.
Kako je istakla, iako je nekoliko godina bila manje prisutna u medijima, muziku nikada nije zapostavila.
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