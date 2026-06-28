Tijana Stojić govorila je o povratku u medije, promeni imidža, novim pesmama koje sama piše, ali i o tome kako na nastupima „čita“ ljude i prepoznaje njihove životne probleme.

Kako je istakla, iako je nekoliko godina bila manje prisutna u medijima, muziku nikada nije zapostavila.

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„Nisam bila u medijima par godina, ali muzikom nikada nisam prestala da se bavim. Povratak je u medije, ali ne želim prisilno da sebe guram previše. Povukla sam se jer je došlo do prezasićenja, tržište je postalo pretrpano i osetila sam da treba da se povučem, sazrela sam i radim na novim pesmama, autor sam novih pesama koje sam nedavno izbacila. Nemam sada želju da izbacim album i radim velike promocije – ja muziku volim i u muzici sam od pete godine. Izbacivaću u narednom periodu pesmu po pesmu, ne želim ništa da potenciram“, rekla je Tijana Stojić.

Pevačica se osvrnula i na promenu imidža o kojoj se poslednjih dana dosta govori u medijima, ističući da je sazrevanje prirodan proces kroz koji svi prolaze.

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„U skladu sa godinama svi sazrevamo, ali kada pogledam ljude oko sebe vidim da uopšte nisu sazreli i onda ćutim, ne znam kako neko sa 40 i nešto godina se ne promeni, meni je to normalno. Ja sam uvek bila svesna svega i zrela, sad sam promenila pravac muzike, procenila sam ljude šta im fali u životu.“

Zatim je saopštila zanimljivo zapažanje o nastupima i publici.

„Na svirkama, u pauzi, ne znam šta ću od dosade, pa skeniram ljude i tačno znam da ovaj ima problem u kući i tako dalje. Traže pesme za bivše i tačno znam šta će ih pogoditi, postala sam psihoterapeut... U tom smislu sam sazrela, sada znam koji deo nam fali u muzičkoj industriji, smatram da nam fali dosta životnih pesama, ove nove pesme koje izlaze nemaju odjek, na svirkama se traže samo stari hitovi.“

 