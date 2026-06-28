„Nisam bila u medijima par godina, ali muzikom nikada nisam prestala da se bavim. Povratak je u medije, ali ne želim prisilno da sebe guram previše. Povukla sam se jer je došlo do prezasićenja, tržište je postalo pretrpano i osetila sam da treba da se povučem, sazrela sam i radim na novim pesmama, autor sam novih pesama koje sam nedavno izbacila. Nemam sada želju da izbacim album i radim velike promocije – ja muziku volim i u muzici sam od pete godine. Izbacivaću u narednom periodu pesmu po pesmu, ne želim ništa da potenciram“, rekla je Tijana Stojić.