Ruske snage nastavljaju pokušaje prodora preko državne granice u Harkovskoj oblasti i napreduju ka selu Kozača Lopan, objavila je Ukrajinska pravda, pozivajući se na saopštenje Združenih odbrambenih snaga Ukrajine.

Prema navodima ukrajinske strane, ruske jedinice primećene su najmanje nedelju dana u području sela Kozača Lopan, koje se nalazi svega oko dva kilometra od granice sa Rusijom.

Neprijatelj pokušava napad u pravcu Kozače Lopan, nakon što je izvršio taktički prodor duž dela ukrajinske državne granice u blizini sela Graniv. Odbrambene snage beleže stvarne pokušaje prelaska granice i infiltracije ruskih jedinica u pravcu Kozače Lopan - navodi se u saopštenju Združenih odbrambenih snaga.

Kako se dodaje, borbe se trenutno vode na potezu između sela Graniv i Kozača Lopan, dok su pojedine ruske jedinice, prema tvrdnjama ukrajinske vojske, već uspele da stignu do samog naselja.

Ukrajinski vojni zvaničnici ističu da za sada nije moguće sa sigurnošću utvrditi koliki broj ruskih vojnika učestvuje u ovoj operaciji, niti da li je reč o izviđačko-diverzantskim grupama ili o snagama namenjenim za širi prodor.

Kozača Lopan ima značajan strateški položaj zbog neposredne blizine granice i putnih pravaca koji vode ka Harkovu. Naselje je bilo poprište žestokih borbi i tokom prve faze rata 2022. godine, kada su ga ruske snage zauzele, da bi ga ukrajinska vojska kasnije vratila pod svoju kontrolu tokom kontraofanzive u Harkovskoj oblasti.

Poslednjih nedelja ruska vojska intenzivirala je pritisak duž severnog dela fronta u Harkovskoj oblasti, nastojeći da proširi zonu borbenih dejstava i primora Ukrajinu da prebaci dodatne rezerve sa drugih pravaca. Istovremeno, ukrajinska komanda tvrdi da nastavlja sa odbijanjem ruskih napada i da preduzima mere kako bi sprečila dalje napredovanje protivničkih snaga.

Za sada nema nezavisne potvrde o obimu ruskog prodora niti o eventualnom uspostavljanju kontrole nad selom Kozača Lopan, a borbe u ovom pograničnom području i dalje traju.